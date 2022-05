Roma diventa ‘La Città della Pizza’: golose degustazioni nella capitale

By

Da non perdere a Roma “La Città della Pizza: una due giorni di golose degustazioni nella capitale. Tutte le informazioni utili.

Sta per arrivare a Roma un grande evento dedicato alla pizza, rivolto a tutti gli appassionati e ai professionisti del settore. Un evento da non perdere.

Roma sarà “La Città della Pizza” per due giorni a fine maggio. Una manifestazione dedicata al cibo italiano più amato al mondo, con degustazioni, laboratori, incontri e attività per bambini.

L’evento si terrà nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio. Un weekend tutto dedicato alla pizza. Ecco tutto quello che bisogna sapere e come partecipare.

Roma ospita La Città della Pizza, golose degustazioni

Golosi di pizza segnatevi questo imperdibile evento sul calendario: “La Città della Pizza”, in programma nel weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio a Roma.

L’evento si svolgerà al Parco Tor di Quinto, nella zona di Ponte Milvio, e sarà a ingresso gratuito. “La Città della Pizza” propone un ricco programma di degustazioni, di tanti tipi di pizza, incontri e laboratori con maestri pizzaioli per il pubblico di appassionati, attività per bambini e anche workshop per operatori del settore. Incontri, attività e laboratori saranno ad ingresso gratuito e gestiti da Avpn – Associazione verace pizza napoletana.

Nel parco romano saranno allestite 14 “case” della pizza, dove ben 60 maestri piazzaioli provenienti da tutta Italia si alterneranno nel proporre le loro creazioni. Tra le pizze proposte ci saranno: “Napoletana“, “All’italiana“, “A degustazione“, “Romana“, “Al taglio“, “Fritta” e “Senza Glutine“. Ognuna delle 14 case sfornerà tre tipi di pizza, tra ricette classiche e nuove creazioni. Nel complesso saranno servite al pubblico quasi 90 pizze diverse. Sarà un viaggio dal Nord al Sud Italia, tra tante pizze golose.

Non solo pizza, la rassegna proporrà anche “Fritti all’italiana”. Preparatevi a gustare supplì, mozzarelline, panzerotti, frittatine, olive all’ascolana, verdure in pastella, cremini e tanto altro. Inoltre, sarà presente uno spazio espositivo dedicato alle aziende della filiera del Pane e della filiera dell’Olio Extravergine di Oliva. Anche per questi prodotti saranno disponibili degustazioni e laboratori.



L’evento “La Città della Pizza” è ideato e organizzato da Vinòforum. “Sarà un grande parco giochi dedicato alla pizza in tutte le sue sfaccettature”, ha commentato Emiliano De Venuti, amministratore delegato di Vinòforum.

Per ulteriori informazioni: www.lacittadellapizza.it