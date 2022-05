Le previsioni Meteo per il weekend del 14-15 maggio: caldo estivo e piogge. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Finalmente è arrivato il caldo in Italia, forse anche troppo, portato dall’anticiclone che da metà settimana ha segnato un deciso cambiamento del tempo. Basta pioggia, vento e temperature di inizio primavera, con minime ancora fredde. È arrivato, tutto in una volta, il clima di fine primavera, inizio estate.

Il caldo, decisamente su valori estivi, durerà anche nei prossimi giorni. L’anticiclone, tuttavia, avrà dei cedimenti e nel weekend del 14-15 maggio non mancherà il tempo instabile, con piogge e acquazzoni su alcune zone d’Italia. Avremo, dunque, una nuova variabilità ma limitata e comunque con clima di stagione.

Scopriamo le previsioni meteo del weekend. Ecco che tempo dobbiamo aspettarci.

Meteo weekend 14-15 maggio: caldo estivo e piogge

Sull’Italia è attivo un vasto campo di alta pressione, proveniente dall’Europa sudoccidentale e dal Nord Africa. Una condizione meteorologica che assicura tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature che su alcune zone ha raggiunto valori estivi, con punte di 30 gradi. In particolare in Pianura Padana e nelle zone interne delle regioni meridionali. Come spiega 3bmeteo.

Nelle prossime ore, tuttavia, assisteremo a dei cambiamenti, dovuti all’arrivo di correnti umide dall’Atlantico. Il campo di alta pressione sarà insidiato da queste correnti che porteranno addensamenti di nubi e piogge sulle Alpi, con estensione dei fenomeni alle restanti regioni settentrionali durante il weekend del 14-15 maggio. Qualche pioggia sparsa potrà interessare anche i rilievi delle regioni meridionali.

La giornata di venerdì 13 maggio sarà ancora prevalentemente stabile, calda e soleggiata su quasi tutta Italia. Con l’eccezione di qualche addensamento di nubi tra alto Lazio e bassa Campania. Mentre nel pomeriggio sono attesi annuvolamenti sulle Alpi, con qualche isolato rovescio sulle Alpi centro-orientali, in particolare tra Dolomiti e Alpi Carniche. Le piogge potranno estendersi alla pianura veneta, ma si esauriranno alla sera. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà soleggiato. Le temperature aumenteranno, con punte fino a 30 gradi sulla Pianura Padana e l’entroterra delle regioni tirreniche centrali e le zone di Foggia e Matera.

Durante il weekend di sabato 14 e domenica 15 maggio, invece, avremo i cambiamenti più consistenti nelle condizioni meteo. L’instabilità portata dalle correnti atlantiche, tuttavia, non interesserà tutta Italia ma solo alcune regioni, dove sono attesi rovesci anche a carattere di temporale.

Previsioni del weekend in dettaglio

Nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio non avremo il tempo instabile dei weekend precedenti. L’anticiclone rimarrà sull’Italia, assicurando bel tempo soleggiato, salvo qualche velatura o parziale annuvolamento, e temperature elevate, su valori quasi estivi. Su alcune zone d’Italia, tuttavia, le correnti umide occidentali intaccheranno in parte il campo di alta pressione, portando nubi, piogge e qualche rovescio temporalesco.

Si tratterà, in ogni caso, di maltempo limitato a una parte d’Italia, le Alpi di confine e parte delle regioni settentrionali.

Nella giornata di sabato 14 maggio il tempo sarà ancora stabile e soleggiato su gran parte d’Italia, salvo qualche annuvolamento tra Campania e Calabria e soprattutto sulle Alpi centro-orientali, dove un primo peggioramento era arrivato venerdì. Su Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia sono previste piogge al mattino, in intensificazione dal pomeriggio, anche con qualche temporale in estensione alla pianura tra Veneto e Lombardia. Anche sulle Alpi occidentali sono previste precipitazioni. I fenomeni si attenueranno alla sera. Le temperature saranno stabili o in aumenti al Centro-Sud, con punte fino a 30 gradi sulle zone interne di Basilicata e Puglia.

Per domenica 15 maggio, il tempo sarà nuvoloso o parzialmente nuvoloso al Nord e sull’alta Toscana, con qualche addensamento sulla Sardegna. Mentre sul resto d’Italia i cieli saranno sereni. Nel pomeriggio le nubi di addenseranno sulle Alpi, con l’arrivo di piogge, rovesci e qualche temporale, in particolare sulle Prealpi lombarde e le Alpi piemontesi. Verso sera le piogge si estenderanno alle pianure lombarde. Nel pomeriggio sono previsti addensamenti di nubi anche sulla dorsale appenninica, con qualche pioggia sparsa o rovescio sull’Appennino Tosco-Emiliano, su quello Umbro-Marchigiano e tra Campania e Basilicata. I fenomeni si esauriranno in serata. Le temperature saranno stabili o in leggero aumento.