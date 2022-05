Da non perdere gli eccezionali super sconti per volare a maggio e giugno: nuova offerta lampo da Ryanair. Tutte le informazioni utili.



State programmando un viaggio di fine primavera e inizio estate? Magari verso una fantastica meta nel Mediterraneo per il primo sole e il primo bagno? Allora non dovete perdervi l’ultima offerta lampo di Ryanair. Per volare a prezzi super scontati.

La compagnia aerea low cost ha lanciato per la giornata di giovedì 12 maggio una offerta lampo per volare a prezzi super scontati subito, nei mesi di maggio e giugno.

Un’occasione di cui approfittare se avevate in mente di organizzare un viaggio a breve, verso una destinazione di mare, per un anticipo d’estate, o verso una capitale o grande città europea per un citybreak di fine primavera. Di seguito vi lasciamo tutti i dettagli.

Da Ryanair vi ricordiamo anche le offerte di voli low cost per Ibiza. Per partire subito e in estate.

Super sconti per volare a maggio e giugno: nuova offerta lampo da Ryanair

Avete tempo fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 12 maggio, per acquistare biglietti aerei a prezzi super scontati con la nuova offerta lampo di Ryanair. L’offerta è per viaggiare subito, in questo mese e in quello di giugno. Infatti, si applica ai viaggi dal 12 maggio al 30 giugno. Dunque, anche se state cercando un volo last minute. Un’occasione assolutamente imperdibile.

L’offerta lampo è lanciata sulla home page di Ryanair al prezzo di 21,99 euro. Come sempre, però, si trovano diversi biglietti a prezzo inferiore. Le tariffe sono soggette a disponibilità e all’offerta si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Tra le offerte da non perdere, vi segnaliamo i voli in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo a 12,09 euro per Eindhoven e a 12,70 euro per Parigi Beauvais. Poi, diversi voli in offerta a 12,99 euro diretti a: Copenaghen, Madrid, Malta e Pafos. Mentre a 14,99 euro sono i voli per Barcellona El Prat, Lamezia Terme, Malaga e Trapani.

Da Milano Malpensa sono in offerta un volo a 12,99 euro per Burxelles Zaventem e i voli a 14,99 euro per Madrid e Malaga. Un volo a 15,54 euro parte per Alicante e uno a 16,39 euro per Valencia.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino sono in offerta i voli a 12,99 euro per Salonicco e a 14,99 euro per Marrakech e Palma di Maiorca. Segnaliamo anche un volo a 15,79 euro per Malta, uno a 16,79 euro per Lourdes e a 17,69 euro per Manchester.

Invece, dallo scalo di Roma Fiumicino partono voli a 13,99 euro per Marsiglia, a 14,99 euro per Billund, a 16,69 euro per Copenaghen, a 16,70 euro per Valencia, a 19,99 euro per Lanzarote (Canarie), a 21,19 euro per Barcellona El Prat e a 23,39 euro per Ibiza.

Dall’aeroporto di Bari sono in offerta un volo da 12,99 euro per Billund e uno da 14,99 euro verso Praga. Altre offerte a 15,34 euro per Norimberga, a 16,99 euro per Valencia, a 18,09 euro per Dublino e a 19,99 euro per Ibiza.

Poi, da Bologna troviamo voli a 12,39 euro per Parigi (Beauvais) e a 12,99 euro per Minorca. Quindi i voli a 14,99 euro diretti a Barcellona El Prat, Brindisi e Valencia. Infine due voli a 16,99 euro per Alicante e Malaga, uno a 19,09 euro per Madrid, un volo a 19,35 euro per Lamezia Terme e due 19,99 euro per Mykonos e Siviglia.

Da Napoli è da non perdere il volo a 9,99 euro per Malta. Altre offerte sono per voli a 16,09 euro per Bucarest (Otopeni), a 16,34 euro per Lazarote, a 16,99 euro per Malaga. I voli a 19,99 euro per Fuerteventura (Canarie) e Madrid, Infine, un volo a 20,09 euro per Dublino e uno a 20,99 euro per Manchester.

Dall’aeroporto di Pisa partono voli scontati a 12,99 euro per Budapest, Malaga e Parigi (Beauvais). Poi voli a 14,99 euro per Billund, Madrid e Valencia. Segnaliamo anche i voli a 15,29 euro per Eindhoven, a 16,99 euro per Göteborg Landvetter e Praga. Infine, i voli a 17,79 euro per Ibiza, a 18,74 euro per Fuerteventura, a 21,19 euro per Tenerife Sud, a 21,99 euro per Edimburgo e a 23,99 euro per Marrakech.