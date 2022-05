Per i vostri viaggi al sole, ecco i voli low cost per Ibiza: le offerte da prendere subito. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Continua inarrestabile la crescita dell’offerta di voli low cost per le vacanze estive 2022. Le compagnie aree lanciano di continuo nuove promozioni, anche per chi vuole anticipare le classiche partenze d’estate e approfittare del caldo e del sole delle isole del Mediterraneo.

Già a fine primavera, infatti, alcune isole del nostro bellissimo mare offrono un clima estivo, con temperature piacevoli, sole per la prima tintarella e i locali per il divertimento già aperti. Se avete in mente di partire subito, tra la metà e la fine mese, conviene dare un’occhiata alle ultime offerte delle compagnie aree.

Qui, segnaliamo per voi le ultime imperdibili offerte di Ryanair per volare a Ibiza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima di partire, vi ricordiamo la nostra guida tra spiagge e divertimento a Ibiza, la favolosa Isla Blanca del Mediterraneo.

Voli low cost per Ibiza: le offerte da prendere subito

Se volete partire per una vacanza al sole qualche settimana prima del tradizionale periodo delle ferie estive, magari per qualche bella isola del Mar Mediterraneo, allora non dovete perdervi le ultime offerte di voli low cost di Ryanair per Ibiza.

La compagnia aerea irlandese propone diverse occasioni di voli a prezzi scontati in partenza dagli aeroporti italiani per la bellissima isola delle Baleari. Scopriamole in dettaglio.

Dall’aeroporto di Bologna è disponibile un volo a soli 16,79 euro per il 17 maggio. La tariffa è di sola andata ma si possono trovare prezzi vantaggiosi anche per il volo di ritorno. Altri due voli sono in offerta a 16,99 euro dagli aeroporti di Pisa e Milano Bergamo. Il primo parte subito, l’11 maggio (volo super last minute!), il secondo, invece, è in programma per il 5 luglio. Quest’ultimo volo, dunque è già per il periodo clou vacanze estive. La disponibilità dei voli, comunque, può variare e nei prossimi giorni potrebbero uscire nuove e anche più vantaggiose offerte, anche per fine maggio e per il mese di giugno. I periodi migliori per andare a Ibiza, con clima piacevole e senza la ressa dei turisti dell’alta stagione.

Infine, segnaliamo anche il volo low cost per Ibiza di Ryanair in partenza da Bari il 15 maggio, in offerta a 17,59 euro. Un’altra occasione da non lasciarsi sfuggire.

Non dimenticatevi, poi, di controllare periodicamente il sito web di Ryanair, dove trovate sempre nuove offerte promozioni, sia per specifiche destinazioni di viaggio che per particolari periodi (ricorrenze, festività, ecc.).

