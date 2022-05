Prenotare lettino e ombrellone per le ferie estive 2022: quando bisogna farlo? Qual è il mese giusto?

Prenotare le spiagge per l’estate 2022 è un argomento piuttosto caldo in questo periodo. Molti viaggiatori che già hanno le ferie stabilite stanno correndo per trovare il modo di noleggiare lettino e ombrellone nella destinazione scelta per le vacanze estive.

Ragionamento corretto per altro: chi vorrebbe arrivare in ferie in una destinazione di mare e non trovare nemmeno un posticino dove stendere l’asciugamano per godersi la bellezza della spiaggia? Ma allora la domanda sorge spontanea, quando prenotare la spiaggia? Qual è il momento giusto? Lo scopriremo insieme grazie ai dati di Spiagge.it!

Quando riservare lettini e ombrelloni in spiaggia?

Chi meglio di un portale per l’affitto di lettini e ombrelloni può informarci su qual è il momento giusto per prenotare il proprio posto in spiaggia? E così il portale spiagge.it lancia le sue informazioni e avverte: bisogna riservarlo adesso!

C’è un boom di early booking, ossia di prenotazioni anticipate in diverse località di punta per l’estate 2022! Dai dati emerge il fatto che nei primi 4 mesi del 2022 c’è stata un crescita del 470% in termini di prenotazioni di ombrelloni e lettini sulle spiagge dello Stivale.

Quali sono i mesi in cui ci sono più prenotazioni?

I mesi più quotati e per cui bisogna affrettarsi a riservare il proprio posto in spiaggia, sono ovviamente agosto con un 40% del totale delle prenotazioni, e luglio che ha invece raggiunto il 30%.

Dove sono le spiagge con più richiesta di lettini e ombrelloni?

Dove bisogna prenotare con anticipo la spiaggia? Ovviamente la risposta è semplice: dovete riservare il vostro lettino in quelle regioni che sono le più quotate destinazioni di mare da sempre come la Puglia, la Campania e, attenzione, le Marche che con le sue spiagge Bandiera Blu 2022 ha lasciato tutti senza fiato.

La risposta alla domanda relativa al quando prenotare la spiaggia per l’estate 2022 è quindi piuttosto semplice: ora! Come ha affermato Andrea Menghi, Founder di Spiagge.it questi dati parlano chiaro: la ripresa è evidente e l’aumento del 500% delle ricerche online per riservare spiagge e ombrelloni ne è la prova!