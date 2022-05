Questi sono i passaporti più cari del mondo: il costo è da capogiro

Avere un passaporto col quale poter viaggiare per il mondo ha un costo. Ma per alcune nazioni si tratta di un vero lusso. Ecco i passaporti più costosi del mondo.

Il passaporto è generalmente riconosciuto come il documento fondamentale per raggiungere paesi fuori dall’Europa. Se avete quindi in programma un viaggio in America o in Australia, ad esempio, occorrerà farne uno e, neanche a dirlo, pagare. Quanto costa il passaporto?

Se il costo del passaporto per noi Italiani è di circa 150 euro, nel mondo esistono dei passaporti costosissimi! Per saziare la vostra curiosità e consolarci rispetto a quanto paghiamo noi, ecco alcuni dei passaporti più cari del mondo.

Il costo medio di un passaporto

In Italia, come abbiamo anticipato, il costo del passaporto è modico. Si parla di 150 euro circa e, sulla stessa cifra, più o meno si attestano anche i passaporti giapponesi, americani, neozelandesi. Ma non per tutti è così. Nella classifica dei passaporti più costosi troviamo, ad esempio, quello del Liechtenstein che può arrivare a costare anche circa 250 euro. Discorso simile per un passaporto valido dieci anni a Cuba. Rimaniamo sempre su questa cifra per il passaporto australiano.

Quali sono i passaporti più costosi del mondo?

Cifre che aumentano invece per il passaporto siriano ad esempio. Qui la situazione geopolitica non aiuta, ma il prezzo è veramente importante perché si parla di circa 600 euro per averlo valido 10 anni. Un costo da capogiro, soprattutto se pensiamo al fatto che è uno dei meno potenti del mondo. Ma se queste cifre vi fanno venire il capogiro tenetevi forte perché il passaporto libanese è in assoluto tra i più costosi del mondo perché rinnovarlo costa circa 800 euro.

Ora che abbiamo visto quanto costa fare un passaporto forse non ci lamenteremo più tantissimo delle cifre richieste per quello italiano. Tuttavia è sempre bene cercare di rinnovarlo anziché rifarlo ogni volta, proprio per evitare di spendere ulteriormente non vi pare? Occhi alla scadenza insomma!