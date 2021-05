By

Tutte le Bandiere Blu 2021 della Sicilia: le spiagge premiate e più belle. Cosa bisogna sapere.

La Sicilia ha visto crescere in modo importante il numero di Bandiere Blu assegnate alle sue spiagge negli ultimi anni. Sebbene ancora lontana dalle posizioni di vertice delle regioni più premiate, ha ottime possibilità di crescere ancora, viste le sue località di mare bellissime con acque da favola.

Alle Bandiere Blu 2021, la regione si aggiudica 10 nuovi vessilli, con due nuove località premiate, Roccalumera e Modica, rispetto alle 8 dello scorso anno. Nella posizione in classifica, tuttavia, scende dall’ottavo al nono posto, perché alcune regioni che lo scorso anno erano a pari merito con altre nelle posizioni più in alto della classifica sono salite ancora, guadagnando un loro posto in classifica.

Scopriamo le spiagge premiate quest’anno della Sicilia.

Bandiere Blu 2021 Sicilia: le spiagge più belle

L’assegnazione della Bandiera Blu avviene sulla base di 32 criteri rigorosi che richiedono, oltre alla pulizia delle acque e delle spiagge, anche politiche di tutela ambientale, come la raccolta differenziata, la realizzazione di aree verdi e di piste ciclabili, insieme ai servizi ai turisti, a cominciare dall’accessibilità alle spiagge. Non è sufficiente avere delle belle spiagge e un mare limpido e pulito. Sono importanti anche i servizi ai turisti e soprattutto il rispetto dell’ambiente.

La Sicilia è una delle regioni del Sud Italia con un mare da favola e località meravigliose, dove una natura ancora selvaggia è affiancata da capolavori della storia dell’arte dell’umanità, tra antichissime aree archeologiche, palazzi e chiese. Alcune località, tuttavia, non sono di facile accesso o servite come certe spiagge sulle riviere adriatica e ligure. Quindi nonostante la qualità dei luoghi non hanno ancora la Bandiera Blu.

La Sicilia, tuttavia, come altre regioni del Sud, si è impegnata negli utlimi anni a migliorare i suoi servizi nelle località balneari, rendere le spiagge più accessibili e soprattutto attivare politiche di tutela ambientale. Un lavoro che ha premiato e negli anni ha portato alla crescita di Bandiere Blu. Quest’anno ne aggiunge due alla lista passando da 8 a 10 bandiere.

Di seguito tutte le Bandiere Blu 2021 della Sicilia, con i due nuovi ingressi di Modica e Roccalumera.

Le spiagge premiate Bandiere Blu in Sicilia



Ecco le spiagge della Sicilia premiate con la Bandiera Blu 2021, suddivise per provincia.

Provincia di Agrigento

Menfi – Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo

Messina

Alì Terme – Lungomare di Alì Terme

– Lungomare di Alì Terme Tusa – Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina

– Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva

– Lungomare di Santa Teresa di Riva Lipari (Isole Eolie) – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda

– Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda Roccalumera – Roccalumera

Ragusa

Ispica – Santa Maria del Focallo, Ciriga I tratto

– Santa Maria del Focallo, Ciriga I tratto Ragusa – Piazza Malta e Piazza Torre

– Piazza Malta e Piazza Torre Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino

– Pietre Nere, Raganzino Modica – Maganuco, Marina di Modica

Approdi turistici della Sicilia premiati con la Bandiera Blu 2021

Le Bandiere Blu premiano anche gli approdi turistici. La Sicilia quest’anno si aggiudica la Bandiera per il porto di Capo D’Orlando Marina, a Capo D’Orlando in provincia di Messina.

