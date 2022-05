Incredibili offerte di voli low cost per l’estate in Portogallo

Da non perdere nuove incredibili offerte di voli low cost per viaggiare d’estate in Portogallo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Per i vostri viaggi dell’estate, trovate tante occasioni di voli low cost verso le più belle mete di vacanza. Tra le occasioni che non dovete lasciarvi sfuggire, segnaliamo le nuove offerte di voli low cost per il Portogallo.

Tra città storiche di ricchissime tradizioni, arte, cultura e gastronomia, e coste selvagge battute dai venti, il Portogallo è una straordinaria meta di viaggio. Soprattutto per le vacanze estive. Ancora meglio se può essere raggiunta da voli low cost.

Nel periodo in cui i turisti tornano a viaggiare più stabilmente, dopo due anni di incertezze dovute alla pandemia, fioccano le offerte di pacchetti vacanza e viaggi a prezzi economici. Qui vi segnaliamo le ultime occasioni di offerte di voli low cost per il Portogallo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima, vi ricordiamo le 15 mete top low cost per le vacanze estive 2022 in Europa e nel mondo. Luoghi economici e bellissimi.

Offerte di voli low cost per viaggiare in Portogallo

Tra le tante offerte low cost per viaggiare in Portogallo, in particolare vi segnaliamo quelle sui voli di Wizz Air. La compagnia aerea ungherese, infatti, propone sconti fino al 15% sui voli per il Portogallo, anche in partenza dagli aeroporti italiani. Occasioni da non lasciarsi sfuggire. I voli sono in offerta per i mesi centrali dell’estate, luglio e agosto.

Ad esempio, dall’aeroporto di Milano Malpensa partono voli Wizz Air diretti a Porto, offerti a meno di 50 euro a luglio, con tariffe a 47,94 euro (a tratta), che partono il giovedì. Mentre ad agosto è disponibile addirittura un’occasione da 35,19 euro per il 21 del mese.

Anche dallo scalo di Milano Linate e Milano Bergamo troviamo le stesse offerte per luglio e agosto, sempre per la città di Porto.

Non solo Wizz Air. Offerte da non perdere di voli low cost per il Portogallo arrivano anche da Ryanair. Voli a circa 16 euro (15,90 euro, 16,24 o 16,99 euro) sono disponibili dagli aeroporti di Bergamo, Bologna, Cagliari, Milano Malpensa e Verona sempre verso la città di Porto. Altre occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Ancora più convenienti i voli per Lisbona, con offerte per l’estate da 14,99 euro a tratta dall’aeroporto di Milano Bergamo. Mentre partono da 19,19 euro i voli in offerta da Roma Ciampino sempre per Lisbona. Da Bologna, invece, i voli Ryanair per la capitale del Portogallo sono a 25,79 euro. Invece a 37,79 euro da Pisa.

Insomma, tutte occasioni di viaggio da non lasciarsi sfuggire.

Sul Portogallo segnaliamo anche le mete più belle da vistare per 7 giorni di vacanza tra mare e città. Un itinerario affascinante e imperdibile.