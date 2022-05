Il trucchetto facile per trovare un volo scontatissimo su Google

Come fare per trovare i voli a poco prezzo sul motore di ricerca Google. Ecco i facili passaggi che si devono fare per trovare una destinazione scontata

Avete voglia di partire, sapete in quali giorni potete partire e sapete anche che non potete spendere troppo. Quello che non sapete è dove andare. Già perché a volte a decidere la destinazione è il prezzo del biglietto aereo.

Ci sono alcune mete che in alcuni periodi sono proibitive, altre al contrario sono molto economiche. Ci sono trucchi e consigli per risparmiare sui voli aerei, ma come fare a trovare i voli che costano meno? Ecco quali passaggi facili facili vanno fatti per trovare un volo scontatissimo su Google.

Oltre ad essere un modo per trovare voli economici questo trucchetto vi risulterà utile anche per ispirare le vostre vacanze. Insomma prima di prenotare il primo volo che vi capita sotto gli occhi utilizzate questo facile trucco per risparmiare.

Come trovare un volo a poco prezzo su Google

Si sa che in estate le mete di mare costano di più, così come a dicembre i voli per le grandi capitali europee sono più costosi del solito. Ma al di là di questi estremi come fare a trovare dei voli scontati? O meglio come scoprire quali sono le mete che costano meno?

Se sapete quando partire ma non avete idea di dove andare oppure siete pronti a cambiare destinazione e periodo in base ai prezzi dei voli, quello che vi serve è un sistema che vi dica i prezzi dei voli per tutte le destinazioni. Tutto contemporaneamente. Bene, quel sistema c’è.

E per avere sottomano questa mappa dei prezzi dei voli continuamente aggiornata vi basta andare su Google Voli. Una volta che siete sulla schermata inserite la città di partenza, le date di partenza e di ritorno, ma non inserite la città arrivo. Lasciate libera dunque la casella ‘Dove vuoi andare’ anche se la vedrete illuminarsi.

Cliccate cerca et voilà davanti a voi apparirà una mappa con tutte le città e i relativi prezzi dei voli. Ingrandendo la mappa vedrete ancora più destinazioni per ogni singolo Paese. Sulla schermata di destra potrete inoltre mettere dei filtri come il numero di scali e soprattutto il comodissimo limite di prezzo. Impostando una cifra massima di spesa vedrete solo le destinazioni il cui volo non supera la cifra da voi scelta.

Cliccando poi sulla città vedrete tutti i voli per quella meta. Cliccate su quello che preferite e sarete automaticamente indirizzati per l’acquisto. Inoltre potrete scegliere di monitorare i prezzi per quella meta ricevendo via mail aggiornamenti sull’andamento dei prezzi. Oppure semplicemente visualizzare il grafico dei prezzi per vedere quando ci sono i voli meno costosi.

Insomma con questo trucchetto facile facile potrete facilmente monitorare e trovare voli a prezzo scontatissimo per mete che magari non stavate prendendo in considerazione.