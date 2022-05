Voli per l’estate: i collegamenti da Bergamo per Lampedusa e Pantelleria

By

Tutte le ultime novità sui voli per l’estate: tornano collegamenti da Bergamo a Lampedusa e Pantelleria. Tutte le informazioni da conoscere.

Continua a crescere la proposta di voli per l’estate per viaggiare verso le mete di vacanza, soprattutto al mare. Vengono aperte nuove rotte, aumentano le frequenze di voli e vengono ripristinate le tratte stagionali già attivate negli anni scorsi dalle compagnie aree.

Le ultime novità da conoscere sui voli per l’estate riguardano le rotte di Volotea verso destinazioni di vacanza, come le meravigliose isole di Lampedusa e Pantelleria.

Di seguito, tutti i dettagli da conoscere sui voli per viaggiare in estate verso stupende mete di mare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli per l’estate: i collegamenti da Bergamo a Lampedusa e Pantelleria

La compagnia aerea low cost spagnola Volotea ha ripristinato per questa estate i voli in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo verso le isole siciliane di Lampedusa e Pantelleria.

I voli estivi partono proprio oggi, sabato 7 maggio. Per ciascuna delle due tratte i voli da Bergamo avranno due frequenze a settimana.

Non solo isole della Sicilia. A fine mese Volotea riattiverà anche il volo diretto da Milano Bergamo a Olbia, che avrà una frequenza giornaliera. Il primo decollo è in programma per il prossimo 27 maggio.

Per viaggiare verso le meravigliose mete di mare in Sicilia e Sardegna, la compagnia aerea low cost proporrà sicuramente molte offerte vantaggiose, con sconti e promozioni speciali. Alcune ve le abbiamo già segnalate, con le offerte di voli a soli 9 euro per un anticipo d’estate verso diverse destinazioni nel Mediterraneo, tra cui proprio la Sardegna e Olbia.

Ricordiamo anche che Lampedusa è la meta top dell’estate 2022, con la sua meravigliosa Spiaggia dei Conigli premiata dalle classifiche internazionali sulle migliori spiagge in Europa e perfino al mondo. Gli utenti di Tripadvisor l’hanno premiata come migliore spiaggia d’Europa e l’hanno inserita anche nella top 10 mondiale, accanto ai paradisi tropicali dei Caraibi e del Sud-Est asiatico. Un risultato di tutto rispetto e che invoglia ancora di più a visitare questa bellissima spiaggia e l’isola di Lampedusa.