In vacanza con la mamma per l’8 maggio: le mete al top per farla riposare

Volete fare un bel regalo per la Festa della Mamma 2022 e avete pensato ad un viaggio? Ottimo, ma che sia una vacanza rilassante!

Il nuovo trend di viaggio post pandemia lo abbiamo visto, tutti vogliono rilassarsi. Figuriamoci le nostre mamme, sempre prese tra mille impegni a casa o al lavoro. L’idea quindi di regalarle una pausa dallo stress in occasione della Festa della Mamma domenica 9 maggio è ottima.

Se siete indecisi però sul dove portarla e in quale località godersi il relax, noi di Viagginews abbiamo selezionato un po’ di mete veramente rilassanti da potersi godere in compagnia della mamma!

Dove andare per una vacanza relax per la Festa della Mamma 2022

Una vacanza rilassante come regalo per la Festa della Mamma è un sogno! A patto che veramente sia all’insegna del riposo e non ci sia troppo da fare! Non cedete nemmeno se vostra madre è la persona più intraprendente del mondo. Sicuramente anche lei gradirà dormire fino a tardi e farsi coccolare! Vediamo allora le idee di viaggio migliori.

Un weekend alla spa : la prima idea di viaggio da fare con la mamma per la festa dell’8 maggio è semplice. Portatela alla spa o alle terme. Ce ne sono tantissime praticamente in tutta Italia e alcune offrono anche la possibilità di soggiornare, o anche solo di cenare o fare un aperitivo in accappatoio all’insegna del super relax.

: la prima idea di viaggio da fare con la mamma per la festa dell’8 maggio è semplice. Portatela alla spa o alle terme. Ce ne sono tantissime praticamente in tutta Italia e alcune offrono anche la possibilità di soggiornare, o anche solo di cenare o fare un aperitivo in accappatoio all’insegna del super relax. Un fine settimana in agriturismo : altro suggerimento per un regalo a tema viaggio per la Festa della Mamma è portarla a godersi il buon vino e il buon cibo senza pensieri in un agriturismo. Scegliete una località tranquilla, ma anche storicamente interessante affinché il soggiorno sia allietato anche da un paesaggio magico e zen!

: altro suggerimento per un regalo a tema viaggio per la Festa della Mamma è portarla a godersi il buon vino e il buon cibo senza pensieri in un agriturismo. Scegliete una località tranquilla, ma anche storicamente interessante affinché il soggiorno sia allietato anche da un paesaggio magico e zen! Un paio di notti in un hotel di lusso in un isoletta: perché siamo così precisi con quest’ultimo suggerimento? Semplice. Un hotel di lusso significa che molto probabilmente sarà dotato di spa o di area relax. Magari anche di piscina e ristoranti da sogno in cui cenare senza doversi spostare. Proprio per un riposo veramente totale. E vi abbiamo detto un’isola, meglio se piccolina, perché se la mamma volesse decidere di darsi al turismo selvaggio risolverebbe il tour rapidamente e potrebbe tornare a rilassarsi in albergo senza sentire di non aver visto niente!

Queste tre idee di viaggio rilassante da regalare per la Festa della Mamma 2022 sono, ovviamente, i nostri suggerimenti. Ogni pensiero donato per questa celebrazione deve essere fatto col cuore e siamo certi che qualunque esso sarà, la mamma ne sarà entusiasta!