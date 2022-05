Come ci ha cambiato la pandemia? I nuovi trend di viaggio danno una risposta da brividi

Le nuove tendenze del turismo per la stagione estiva 2022. Come ci ha cambiato la pandemia?

Come sta cambiando il turismo in questa bella stagione 2022 appena iniziata? Analizzando i dati delle prenotazioni grazie ad un sondaggio realizzato da eDreams, siamo finalmente in grado di capire come sono cambiate realmente le tendenze di viaggio dopo la pandemia.

La voglia di tornare alla famigerata normalità c’è, ovviamente, ma l’idea alla base delle partenze di questo periodo dell’anno è quella di rilassarsi e, solo in seconda battuta, cercare esperienze avventurose.

Trend di viaggio 2022: i giovani cercano il relax

Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio come sta cambiando il modo di approcciarsi ai viaggi da parte degli italiani secondo l’analisi eDreams. Per l’estate in arrivo la maggior parte di chi viaggia, precisamente l’80%, va in vacanza per rilassarsi. Un dato che è in netta contrapposizione con ciò che accadeva a settembre 2020 quando era solo il 9% degli italiani che voleva viaggiare per questo motivo. Ciò che stupisce è che i più “stanchi” sono i giovani tra i 18 e i 44 anni.

Viaggiatori adulti: si parte per trovare nuovi amici

Scende l’interesse anche nei confronti di viaggi culturali, preferite dagli uomini, o delle esperienze avventurose che vengono scelte invece soprattutto dalle donne. In questa fascia troviamo anche i viaggiatori tra i 45 e i 55 anni che vogliono partire per trovare nuove amicizie e per socializzare. Tuttavia, da questo sondaggio è emerso che rispetto al passato oggi la voglia di mostrare sui social dove si è andati in vacanza è letteralmente schizzata alle stelle.

Con chi si parte secondo l’analisi eDreams

Altro elemento che è cambiato notevolmente dal passato riguarda con chi si parte. Il 68% degli intervistati vogliono partire con gli amici! Niente famiglia, meglio una vacanza spensierata e senza troppe responsabilità a cui sottostare durante i viaggi. Una decisione che, a ben pensarci, rientra perfettamente con l’idea di rilassarsi e di partire per una pausa relax dalla routine.

Guardando quindi questi dati sembra che la pandemia abbia stressato particolarmente i più giovani che ora vogliono partire, ma si sono quasi “disabituati” alle resse e alle folle tipiche delle mete top dell’estate. Invece la classe tra i 40 e i 60 sembra voler recuperare il tempo perduto in questi due anni e tuffarsi in un mondo di nuove esperienze.