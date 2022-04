Vacanze gratis nella regione Lazio: come funzionano

Se volete approfittare e godervi delle vacanze gratis nella regione Lazio siete nel posto giusto: scopriamo come funziona e come ci si può accedere.

Vacanze gratis, dove trovarle? La regione Lazio ritorna alla ribalta anche quest’anno con la campagna Più notti più sogni + Experience. Iniziativa dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio che ha l’obiettivo del rilancio turistico. L’edizione passata ha avuto un vero e proprio consenso e quest’anno sarà valida fino al 30 novembre 2022.

Bisogna sapere innanzitutto che l’iniziativa potrà essere attiva con un pernottamento di almeno tre notti consecutive nella regione Lazio, fatto questo si avrà dei soggiorni gratis spesati dalla Regione e quindi senza pagare un centesimo.

Vacanze gratis e dove trovarle: ci pensa la regione Lazio

Chi prenderà la decisione di passare in una località qualsiasi del Lazio cinque notti consecutive, avrà due notti gratuite. Ma scopriamo nello specifico come è possibile aderire a questa incredibile iniziativa. Di fatto prenotando delle vacanze nella regione Lazio si avranno due notti di soggiorno in gratuite ma c’è di più: ci saranno anche sconti su attività e servizi turistici. La regione donerà un pernottamento in più qualora ne saranno prenotati e quindi fruiti due o tre nella stessa struttura, e offrirà due notti di soggiorno in aggiunta, se ne saranno prenotate e usate cinque.

Oltre a questo enorme regalo ci sarà la possibilità di esperire di una vacanza totalmente personalizzata tramite le experience.

Le strutture del Lazio che aderiscono

Di fatto le strutture, tour operator e agenzie che aderiscono a questa iniziativa sono più di 300 con una distribuzione su tutta la regione. Per procedere con le prenotazioni basta contattare le singole strutture e gli operatori che sono nell’elenco della piattaforma www.visitlazio.com

Le esperienze da sperimentare includono anche i borghi più belli della regione, siti archeologici, musei, cammini, trekking, terme e tanto altro. Per prenotare basta prendere contatto con le agenzie di viaggi o tour operator che aderiscono a questa iniziativa e godere di questo meraviglioso regalo della regione Lazio.

Il Lazio con questa iniziativa pone il grande obiettivo di far ripartire il turismo nella regione, attività che è stata messa in ginocchio dal periodo storico che abbiamo attraversato. Prenotare qualche giorno fuori vi darà modo di farvi fare questo grande regalo ma non solo, aiuterete anche il turismo di questa incredibile terra che tanto merita.