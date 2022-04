Weekend del 1° maggio in agriturismo: incredibili offerte last minute

Le occasioni da non perdere per il Weekend del 1° maggio in agriturismo: offerte last minute da non perdere. Tutte le informazioni utili.



Ci stiamo avvicinando al weekend del 1° maggio, la Festa dei Lavoratori quest’anno sarà di domenica, niente ponte purtroppo ma comunque un’occasione per organizzare un weekend fuori, magari all’aria aperta, tempo permettendo.

Questo periodo, di primavera avanzata, trascorrere un soggiorno in agriturismo, anche breve, è l’ideale per rilassarsi, stare in mezzo alla natura, respirare aria buona, gustare specialità gastronomiche e fare attività all’aperto.

Passeggiate, escursioni a cavallo o in bicicletta, visite a bellezze naturali e borghi storici sono tutte le attività da fare durante una vacanza in agriturismo.

Se ancora non avete prenotato il vostro weekend del 1° maggio in agriturismo, trovate ancora tante occasioni imperdibili, con le offerte last minute delle migliori strutture in Italia.

Vi ricordiamo anche le nostre proposte di viaggio per il weekend del 1° maggio al lago. Luoghi ideali, con agriturismi a due passi.

Weekend del 1° maggio in agriturismo: offerte last minute

Trascorrere alcune giornate all’aria aperta, dedicandosi al relax ma anche ad attività sportive, assaggiando le specialità gastronomiche del territorio, è la proposta ideale per il weekend del 1° maggio, naturalmente in uno dei tanti agriturismi disseminati sul territorio italiano.

Trovate ancora imperdibili offerte last minute. Qui vi segnaliamo le migliori dai migliori agriturismi in Italia. Le offerte che riportiamo qui di seguito vengono dai portali specializzati Agriturismo.it e Agriturismi.it. Ecco dove andare.

Gambassi Terme (Firenze) – Toscana

Agriturismo Vaianino

Agriturismo a 15 km da San Gimignano e da Volterra, immerso in un panorama di colline con vista su Volterra.

Offerta: Maggio -15%

Tipologia: Appartamento

Trattamento e costo: contattare la struttura (tramite Agriturismo.it)

Pomarance (Pisa)- Toscana

Agriturismo San Carlo di Pomarance

Agriturismo biologico a gestione familiare, a gestione familiare, a 25 km da Volterra, in posizione ideale per raggiungere città d’arte e della costa. Con piscina riscaldata.

Offerta: aprile e maggio sconto del 10% sui giorni settimanali.

Tipologia: Camera

Trattamento e costo: contattare la struttura (tramite Agriturismo.it)

Volterra (Pisa)- Toscana

Agriturismo Diacceroni

Struttura incastonata nelle colline di Volterra, con piscina di acqua salata, con appartamenti in antichi casolari ristrutturati, camere in B&B e glamping. Con maneggio.

Offerta: sconto del 10% a maggio per soggiorni di minimo 2 notti.

Tipologia: Alloggio

Trattamento e costo: contattare la struttura (tramite Agriturismo.it)

Montefalco (Perugia) – Umbria

Agriturismo Tenuta stella

Struttura situata in una delle zone più importanti per la produzione di vino, come il Sagrantino Docg e il Rosso di Montefalco Doc. Per attività escursionistica, visita a cantine e frantoi e per fare sport.

Offerta: last minute ultimo weekend di aprile, da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio.

Tipologia: Camera – 2 notti per 2 ospiti

Trattamento: pernottamento con colazione

Costo: 45 euro a persona a notte.

Gallipoli (Lecce) – Puglia

Agriturismo Il Trappeto

Recentemente ristrutturato, l’agriturismo è immerso nella campagna salentina, vicino al centro di Gallipoli e alle spiagge, con ampio giardino e tre terrazze.

Offerta: Ponte 1° maggio, da mercoledì 27 aprile a sabato 7 maggio.

Tipologia: Camera con ingresso privato e angolo cottura.

Trattamento: pernottamento con mezza pensione

Costo: 300 euro per la stanza

Fontecchio (L’Aquila) – Abruzzo

Casa Vacanze in campagna alle Vecchie Querce

La struttura offre case vacanza immerse nel verde del parco naturale Sirente Velino in tre antichi edifici rurali nel piccolo borgo medievale di S. Pio.

Offerta: 1° maggio: Borghi, castelli e buon vino

Tipologia: Alloggio privato per 3 notti

Trattamento: solo pernottamento

Costo: 140 euro per l’appartamento.