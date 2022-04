Ecco le previsioni meteo per il weekend del 25 aprile: che tempo farà in Italia. Gli utlimi aggiornamenti.

Siamo arrivati anche al lungo weekend del 25 aprile, quello della Festa della Liberazione che sarà lunedì. Scopriamo le previsioni del tempo aggiornate e se potremo organizzare gite all’aria aperta o dovremo restare al coperto.

Dopo il tempo in gran parte soleggiato ma ventoso e freddo di Pasqua e Pasquetta, abbiamo avuto una settimana all’insegna della variabilità. Inizialmente sole ma ancora con vento e poi da metà settimana una nuova perturbazione ha portato la pioggia soprattutto al Centro Nord e poi in estensione al Sud.

Nella giornata di venerdì 22 aprile, il maltempo sta colpendo gran parte d’Italia, con piogge diffuse, temporali e anche qualche nevicata sull’Appennino centrale. Più asciutto il tempo al Nord Ovest e parzialmente soleggiato all’estremo Sud e sulle isole, salvo qualche pioggia sulla Sicilia occidentale.

Scopriamo che tempo farà in Italia nel lungo weekend che inizia sabato 23 e si conclude lunedì 25 aprile, con la Festa della Liberazione. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci tra pioggia e sole.

Meteo weekend 25 aprile: che tempo farà in Italia

Anche il weekend del 25 aprile sarà caratterizzato da tempo instabile, anche se non in modo uniforme su tutta Italia. Avremo, dunque, alcune zone sotto la pioggia e altre soleggiate. Il meteo varierà tra sabato, domenica e lunedì con diverse zone interessate dalle piogge. Mentre condizioni di variabilità più diffusa si avranno proprio lunedì 25 aprile.

Dopo i vortice mediterraneo che ha investito l’Italia a metà settimana, sulla Penisola arriverà un nuovo campo di bassa pressione, situato tra Europa occidentale e orientale. Come spiega 3bmeteo. Questa bassa pressione sarà responsabile dell’instabilità del weekend del 25 aprile che, comunque, come abbiamo detto, non investirà tutta Italia.

Le correnti instabili interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali ma non quelle meridionali, che saranno protette dall’anticiclone. Dunque, al Centro Nord avremo piogge, anche intense, perfino qualche nevicata sui rilievi. Mentre al Sud il tempo sarà asciutto e al più parzialmente nuvoloso e perfino con un rialzo delle temperature sopra la media.

Previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di sabato 23 aprile, il tempo sarà decisamente instabile al Nord Italia, con piogge e rovesci soprattutto sulle regioni di Nord Ovest. Poi, in estensione alle alle altre regioni settentrionali. I fenomeni si intensificheranno alla sera al Nord e si estenderanno al Centro Italia. Sulle regioni centrali si avranno schiarite al mattino, con tempo asciutto, poi annuvolamenti al pomeriggio e qualche pioggia verso sera, in particolare sulla Toscana settentrionale. È attesa qualche nevicata sull’Appenino centrale, sopra 1900 metri. Invece, il tempo sarà stabile al Sud, con cieli soleggiati o poco nuvolosi. Le temperature aumenteranno al Sud, mentre saranno stabili in leggero calo al Nord e al Centro.

Anche per domenica 24 aprile il tempo sarà ancora instabile al Nord Italia, comunque con piogge e rovesci non regolari, alternati a momenti asciutti e parziali schiarite. Su alcune regioni del Nord, tuttavia, come la Liguria, i fenomeni potranno essere intensi e avere carattere temporalesco, come in Liguria. Al Centro il tempo sarà variabile, con schiarite e annuvolamenti associati a qualche pioggia, più intensa sulla Toscana. Al Sud il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso, con condizioni più variabili sul versante tirrenico. Le temperature saranno stabili e in leggero calo al Nord. I venti soffieranno tesi da Sud.

Per la giornata di lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione, avremo tempo generalmente variabile su gran parte d’Italia, eccetto che nelle regioni dell’estremo Sud. Il tempo sarà ancora parzialmente instabile al Nord, sulle Alpi di confine e sulle regioni nordoccidentali. Tempo più variabile tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con piogge nel pomeriggio. Mentre al Nord Ovest i fenomeni si esauriranno. Tempo variabile al Centro, con piogge al pomeriggio sulla dorsale appenninica, sull’alta Toscana e qualche pioggia isolata nelle Marche. Al Sud il tempo sarà più variabile sulla Campania, con piogge nelle zone interne, mentre sulle altre regioni il tempo sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso. Le temperature aumenteranno quasi ovunque.