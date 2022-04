Da non perdere le ultime eccezionali offerte low cost: vola in Grecia e a Malta a soli 8 euro. Tutte le informazioni utili.

Per le vostre prossime vacanze al mare non dovete perdervi per nulla al mondo le nuove eccezionali offerte low cost per volare in Grecia e a Malta a soli 8 euro.

La promozione è lanciata da Ryanair e avete tempo fino al 20 aprile per approfittarne. Le offerte sono per voli diretti vero le principali località di vacanza della Grecia e a Malta, in partenza dai principali aeroporti italiani.

Le offerte partono dalle tariffe eccezionali di 7,99 euro a tratta. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’ultima promozione di Ryanair.

Eccezionali offerte low cost: vola in Grecia e a Malta con 8 euro

Un’occasione imperdibile per viaggiare in Grecia e nell’arcipelago di Malta a maggio e giugno, anticipando la stagione estiva con la prima tintarella di stagione e i primi bagni al mare, in località già calde.

Si tratta dell’ultima promozione di Ryanair, con eccezionali offerte low cost da 8 euro (7,99) per raggiungere le località più belle della Grecia, tra isole e città, e di Malta.

La promozione scade il 20 aprile, quindi avete ancora un giorno per prenotare il vostro volo. Affrettatevi perché queste offerte vanno letteralmente a ruba. I voli scontati sono per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2022. Due mesi ideali, ancora poco affollati e non troppo caldi, per prendere il sole nelle spiagge di Santorini, una delle destinazioni in offerta.

Una promozione di cui approfittare per i primi weekend di stagione al mare e per il Ponte del 2 giugno.

Le tariffe dei voli partono da 7,99 euro, anche quelli che costano poco di più comunque sono molto convenienti. Inoltre, è possibile trovare prezzi buoni anche per il viaggio di ritorno. All’offerta si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

I voli in offerta

Vi segnaliamo i migliori voli in offerta di Ryanair per la Grecia e Malta, in partenza dai principali aeroporti italiani.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo troviamo voli a 7,99 euro diretti a Corfù e Rodi. Un volo a 9,99 euro per Salonicco; due a 12,99 euro per Heraklion (Creta) e Malta. Un volo a 14,99 euro diretto a Santorini e uno a 19,09 euro per Atene.

Da Milano Malpensa, sono in offerta tre voli a 7,99 euro per: Corfù, Heraklion (Creta) e Malta. Mentre quello per Santorini è a 21,59 euro.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino parte un volo a 7,99 euro per Corfù, uno a 12,99 euro per Salonicco e uno a 14,79 euro per Malta.

Invece, da Roma Fiumicino sono in offerta i voli a 7,99 euro diretti a Cefalonia, Chania (Creta) e Preveza – Aktion. Un volo a 9,99 euro per Corfù, uno a 12,99 euro per Santorini e infine uno a 17,70 euro per Atene.

Da Bari parte un volo a 7,99 euro per Malta. Mentre da Bologna sono in offerta a 7,99 euro i voli per Malta, Rodi e Salonicco, a 14,99 euro il volo per Heraklion (Creta) e a 21,40 euro quello per Atene.

Altri voli a 7,99 euro diretti a Malta partono dagli aeroporti di Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Parma, Pescara, Pisa, Torino, Trapani e Venezia Treviso. Dall’aeroporto di Catania è in offerta anche un volo a 7,99 euro per Atene.

Da Napoli partono a 7,99 euro i voli in offerta per Mykonos, Salonicco e Santorini. Mentre il volo per Malta è a 9,99 euro. Anche da Trieste parte un volo per Malta a 9,99 euro. Mentre da Venezia Treviso è in offerta a 7,99 euro il volo per Salonicco.