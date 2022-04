Le ultime notizie sui viaggi a Malta: ora più facili con l’eliminazione delle restrizioni per i non vaccinati. Tutte le informazioni utili.



Malta si prepara all’arrivo dei turisti per le vacanze di Pasqua e per facilitare gli ingressi sul suo territorio elimina alcune restrizioni di viaggio.

Dal prossimo 11 aprile per visitare le bellissime isole dell’arcipelago di Malta le regole saranno più semplici anche per i non vaccinati. I governo del Paese, infatti, ha deciso di eliminare l’obbligo di quarantena per i turisti non vaccinati.

Ecco le nuove regole di ingresso per i turisti.

Viaggi a Malta più facili: via le restrizioni per non vaccinati

Dalla settimana di Pasqua, precisamente da lunedì 11 aprile, anche le persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale potranno entrare a Malta e spostarsi liberamente sul suo territorio senza restrizioni subito.

Il governo, infatti, ha eliminato l’obbligo di quarantena per i non vaccinati che arrivano sull’isola. Come riporta TTG Italia.

Per entrare a Malta sarà richiesto solo un tampone molecolare PCR con risultato negativo effettuato entro le 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio maltese. L’obbligo di tampone è per i non vaccinati, per coloro che non hanno completato la vaccinazione e per coloro che arrivano da un Paese inserito nella “lista rossa”.

Invece, chi ha completato il ciclo vaccinale potrà presentare il Green pass. Il nostro Green pass, infatti, è valido per viaggiare in Europa, certificato digitale UE-COVID19.

I guariti dal Covid-19 dovranno presentare un certificato di guarigione emesso non oltre i 180 giorni prima del viaggio. Attenzione, perché le autorità maltesi non riconoscono il nostro Green pass per guariti. Per informazioni dettagliate consultate il portale Viaggiare Sicuri alla pagina su Malta: www.viaggiaresicuri.it/country/MLT

Per entrare a Malta è ancora richiesta la compilazione del Passenger Locator Form.

Oltre alle regole di ingresso, vengono semplificate anche quelle per accedere a luoghi o eventi. Dal prossimo 10 aprile, a Malta non sarà più richiesto il certificato vaccinale (Green pass) per partecipare agli eventi all’aperto o al chiuso con posti a sedere.

Infine, ricordiamo che Malta è tra le mete che abbiamo suggerito dove trascorrere vacanze di Pasqua 2022 all’insegna del risparmio. Una destinazione bellissima e sufficientemente economica.