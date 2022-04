Le ultime notizie su viaggi e pandemia: la Birmania riapre le frontiere ma i viaggi sono sconsigliati. Tutte le informazioni utili.

Come molti altri Paesi nel mondo, anche la Birmania o Myanmar ha deciso di riaprire le sue frontiere dopo due anni di pandemia.

Il governo del Paese ha comunicato la riapertura al turismo e ai voli internazionali dal 17 aprile. La situazione, tuttavia, è complessa.

In Myanmar, infatti, il problema non è tanto la pandemia quanto la sicurezza a causa delle forti tensioni politiche e sociali. Il 1° febbraio 2021, i militari hanno ripreso i pieni poteri del Paese, dichiarando lo stato di emergenza e rimuovendo dalla carica di Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, arrestata con un pretesto e poi condannata a quattro anni di carcere.

Questa situazione ha fatto precipitare il Paese di nuovo nel caos, tra manifestazioni di protesta e repressione dei militari. Ecco cosa bisogna sapere.

La Birmania riapre le frontiere ma i viaggi sono sconsigliati

Anche la Birmania o Myanmar riapre ai viaggiatori internazionali, dopo oltre due anni di chiusura a causa della pandemia i Covid-19. Una decisione presa dalla giunta dei militari, tornata al pieno controllo del Paese a inizio 2021, con l’obiettivo di far tornare i turisti nel Paese.

La riapertura ai voli internazionali è programmata dal 17 aprile. Finora erano consentiti solo voli speciali e umanitari. Anche le frontiere di terra sono rimaste chiuse agli stranieri.

La situazione politica e sociale del Paese, tuttavia, non è indicata per il turismo. Tanto che il nostro Ministero degli Esteri sconsiglia i viaggi in Myanmar e raccomanda ai nostri connazionali ancora presenti nel Paese di lasciarlo subito, con i voli disponibili.

La grave instabilità politica e sociale rende molto pericoloso soggiornare in Myanmar e spostarsi per strada. Nel Paese, inoltre, è in vigore il coprifuoco dalle 20.00 alle 4.00 del mattino, in alcune città, come Yangon, dalle 22.00. Mentre, durante il giorno sono vietati nei luoghi pubblici gli incontri di più di 5 persone. Non proprio la situazione migliore per viaggi di turismo.

Anche i tuor operator sconsigliano i viaggi in Birmania. Prima di visitare questo affascinante Paese dovremo aspettare ancora del tempo.

Tutte le informazioni di viaggio aggiornate sul Paese le trovate sul portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/MMR