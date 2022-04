Proposte di viaggio su dove andare a Pasqua 2022 per risparmiare in Europa. Tutti i suggerimenti.

Mancano davvero pochi giorni alle vacanze di Pasqua. Se non avete ancora prenotato il vostro viaggio, tuttavia, siete ancora in tempo per afferrare qualche occasione last minute, anche per l’Europa e perfino risparmiando.

Le opportunità di viaggio non mancano di sicuro e grazie alle crescente offerta per la primavera da compagnie aree low cost e tour operator, trovate ancora tante proposte.

Qui, vi segnaliamo alcune delle mete europee più belle ed economiche in Europa da visitare a Pasqua. Per vacanze all’insegna di divertimento, relax, sole, mare, arte, cucina e cultura. Tante proposte per tanti tipi di vacanza.

Dove andare a Pasqua 2022 per risparmiare in Europa

Di seguito la nostra selezione di luoghi di vacanza dove andare a Pasqua 2022 per risparmiare in Europa. Mete bellissime che hanno tanto da offrire. Per ulteriori suggerimenti sulle vostre vacanze nel vecchio continente, vi ricordiamo anche le European Best Destinations 2022. Ecco le mete di vacanza da visitare.

Malta

Vicino a casa nostra, nel cuore di Mediterraneo, Malta è una meta perfetta per le vacanze di Pasqua. Con un clima più mite del nostro, anche se non ancora estivo, Malta offre comunque l’opportunità di prendere il primo sole in abiti leggeri. Questo periodo, in particolare, è l’ideale per visitare i capolavori dell’architettura e dell’arte che custodisce la sua isola principale. I favolosi Templi di Tarscen, i monumenti della capitale La Valletta, su tutti la Cattedrale di San Giovanni con le opere di Caravaggio.

Questa, inoltre, è la stagione ideale per le escursioni, alla scoperta delle aree naturali e delle baie spettacolari. Da non perdere le gite in barca, soprattutto alla Laguna Blu dell’isola di Comino.

Valencia

Se cercate la Spagna, una meta bellissima e abbastanza economica per Pasqua è Valencia. La città costiera è collegata all’Italia da numerosi voli low cost. Qui trovate tanti monumenti, storici e moderni da visitare, una spiaggia molto vasta dove prendere il primo sole, tanti eventi e manifestazioni di primavera ma soprattutto ottima cucina. Qui, infatti, è nata la paella.

Valencia è una meta di viaggio ideale per famiglie, con tanti luoghi e attività per bambini, a cominciare dall’area centrale dove si trovano il Museo delle Scienze, il Parco Oceanografico e il Museo Oceanografico. Mentre a Nord Ovest del centro è da visitare il bellissimo Bioparco di Valencia.

Cattaro

La storica città costiera di Cattaro (Kotor) si affaccia su una baia al termine dell’insenatura sul Mare Adriatico nota come Bocche di Cattaro, in Montenegro. Il piccolo Paese balcanico, stretto tra Albania, Croazia, Bosnia, Serbia e Kosovo, è diventato negli ultimi anni una popolare meta di vacanza. Cattaro, poi, è una importante tappa delle crociere sull’Adriatico. La città offre una vista spettacolare sulla baia e le montagne che la chiudono e ha conservato molti edifici in stile veneziano. Anticamente, infatti, il suo territorio apparteneva alla Repubblica di Venezia. Nel centro storico potete ammirare le antiche mura veneziane e la Cattedrale cattolica di San Trifone, del XII secolo.

Praga

Tra i suggerimenti su dove andare a Pasqua 2022 per risparmiare in Europa, segnaliamo anche la sempre meravigliosa Praga. Facilmente raggiungibile con numerosi voli low cost, Praga offre ancora occasioni di soggiorno a buon prezzo. Il suo meraviglioso centro storico è da esplorare da cima a fondo: la Città Vecchia con la spettacolare Torre dell’Orologio, la chiesa di Tyn, il Ponte Carlo, il quartiere di Malà Strana, il Castello di Praga e la Cattedrale di San Vito.

Nel periodo di Pasqua a Praga vengono allestiti i mercatini con le specialità per la festa, tra coniglietti di cioccolato, composizioni floreali e artigianato artistico. Come a Natale, anche le bancarelle dei mercatini di Pasqua sono allestite nella centrale piazza della Città Vecchia.

Isole Canarie

Vi abbiamo già proposto le Isole Canarie come meta al caldo per le vacanze di Pasqua, in particolare l’isola di Gran Canaria, con il clima più mite. Qui, invece, vi proponiamo un viaggio che include anche le altre isole, dove immergervi in escursioni nella natura selvaggia. Questo, infatti, è il periodo ideale per esplorare il suggestivo territorio vulcanico delle Canarie e i loro parchi naturali. Le isole che offrono gli scenari più suggestivi sono Lanzarote e Fuerteventura.