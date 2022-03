I 3 posti più belli dove fare una gita in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più sottovalutate, un vero peccato, considerando che è una regione meravigliosa.

La regione Friuli Venezia Giulia è una di quelle località che meriterebbe di essere scoperta, un vero tesoro italiano che purtroppo viene troppo spesso sottovalutata. Il modo perfetto per conoscere questa località è organizzare una gita e godersi questi luoghi magici.

Questa meravigliosa regione è conosciuta in particolare per la sua collocazione geografica, è infatti una di quelle regioni ritenuta di passaggio. Ma non è solo questo: con il suo mare, montagne e le sue città d’arte è un territorio tutto da scoprire.

Una gita in Friuli Venezia Giulia: cosa vedere

Il Friuli Venezia Giulia è una regione che non è densa a livello di abitanti, ma anche poco frequentata dal turismo di massa, motivo per il quale è una destinazione ideale per chi vuole prendersi una pausa. Scopriamo il Friuli con delle città incantevoli.

San Daniele: un bagno al fiume in totale relax

Il primo punto di partenza per scoprire tutte le caratteristiche di questa regione è iniziare con San Daniele del Friuli. Questa località è famosa soprattutto per il suo prosciutto, è di fatti una cittadina situata sopra un colle e abbracciata da uno sfondo naturale.

I luoghi di interesse che spiccano sono una Biblioteca Guarneriana, è una delle prime biblioteche pubbliche italiane che possiede dei testi antichissimi. Inoltre da vedere c’è il fiume Tagliamento, uno spettacolo della natura con i suoi canali intrecciati. È un fiume balneare, dove è possibile fare il bagno e prendere il sole.

Il Montasio e le escursioni immersi nella natura

Nella parte nord orientale del Friuli possiamo trovare le Alpi Giulie, è una zona che risente molto l’influenza delle nazioni vicine. Anche qui la natura è la vera protagonista e ci sono tantissime attività da fare. Nella bella stagione è l’ideale per chi ama le escursioni e la buona cucina. In questa zona ci sono anche i laghi di Fusine che non possono essere tralasciati se siete in zona, le sue acque sono cristalline.

Sauris e la Carnia: il benessere del Friuli Venezia Giulia

Spostandoci nella zona nord occidentale abbiamo le maestose Alpi Carniche, ci troviamo vicino al confine con l’Austria. La Carnia è una terra interessante in particolare per le zone turistiche e per il paesaggio. Ma non è solo questo abbiamo anche dei borghi suggestivi: come Sauris, un borgo vicino al lago con lo stesso nome. È un paese perfetto per ritrovare quel benessere che sa rilasciare solo un ambiente naturale come questo.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha tantissimo da offrire per chi decide di avventurarcisi, l’ideale è dedicare una gita nella scoperta di questa regione: rimarrete incantati.