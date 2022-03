Situazione Covid: da lunedì 28 marzo tutta Italia in zona bianca, finisce il sistema dei colori. Le ultime notizie.

Ultimo cambio di colore per le Regioni italiane, lunedì 28 marzo. Poi, appena pochi giorni dopo, dal 1° aprile diremo addio definitivamente al sistema a colori della mappa d’Italia, seconda del rischio pandemico, dovuto al numero dei contagi e dei ricoveri in ospedale.

Per il nostro Paese sarà un passaggio importante, perché con la fine dello stato di emergenza il 31 marzo chiuderemo una fase caratterizzata da rigide misure di prevenzione sanitaria, che hanno condizionato fortemente le nostre vite.

Naturalmente, la pandemia non finirà il 1° aprile. I contagi sono ancora in numero importante, sebbene la nuova ondata iniziata a marzo si stia già avviando alla fase discendente. Inoltre, alcune misure restrittive resteranno, come le mascherine obbligatorie al chiuso e l’uso del Green pass sempre nei luoghi al chiuso e per lo svolgimento di alcune attività.

Nel frattempo, lunedì 28 marzo ci sarà l’ultimo cambio di colore delle Regioni, con il passaggio di tutta Italia in zona bianca. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Lunedì 28 marzo tutta Italia in zona bianca, finisce il sistema dei colori

Curiosamente, la Sardegna era stata la prima Regione italiana ad entrare in zona bianca, a marzo 2021, quando la zona bianca fu istituita per la prima volta dal governo Conte all’inizio dello scorso anno, prima del cambio di governo. All’epoca le libertà concesse da quella zona rischio, minori delle attuali, sembravano un sogno. Quando nel resto d’Italia era praticamente tutto chiuso, tranne i luoghi di lavoro.

Ora, la Sardegna sarà l’ultima Regione a tornare in zona bianca, lunedì 28 marzo, nell’ultimo cambio di colore delle Regioni, prima della fine dello stato di emergenza. Le restrizioni delle zone a colori, comunque, non sono paragonabili a quelle dell’iniziale sistema dei colori. Nell’estate del 2021 molte limitazioni sono state eliminate perché di fatto sostituite dal Green pass e poi da provvedimenti di carattere nazionale, come i decreti sull’uso delle mascherine. Tanto che tra zona gialla e bianca di fatto non sussistono differenze.

È tuttavia un passaggio simbolico e con l’entrata in zona bianca anche della Sardegna si segna un traguardo importante nel contrastato alla pandemia, che sarà coronato con la fine dello stato di emergenza.

Lunedì 21 marzo erano tornate in zona bianca Calabria, Lazio e Marche. Il prossimo lunedì 28 marzo, come anticipato, toccherà alla Sardegna, come da ordinanza del ministro della Salute. Poi, il 1° aprile sarà archiviato il sistema dei colori delle Regioni. Rimarrà solo la zona rossa, in caso dell’aggravarsi della situazione epidemiologica.