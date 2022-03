Le previsioni meteo del weekend di fine marzo: pioggia in arrivo, quando e dove. Gli ultimi aggiornamenti.

Siamo già arrivati all’ultimo weekend del mese di marzo. Il prossimo sarà l’inizio di aprile, quando si spera che il tempo sarà vera primavera. Per il momento dobbiamo ancora accontentarci di un clima variabile, con giornate soleggiate ma con vento freddo e temperature basse per la media stagionale.

Per il weekend dal 25 al 27 marzo avremo tempo ancora soleggiato su quasi tutta Italia, ma con un cambiamento importante in arrivo nella giornata di domenica, quando una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà prima le nuvole e poi le piogge.

La pioggia è molto attesa nelle regioni del Nord Italia che stanno affrontando una grave emergenza siccità, poiché non piove da mesi. Le precipitazioni del finesettimana, però, non bagneranno il Nord. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Meteo del weekend di fine marzo: pioggia in arrivo, quando e dove

Il tempo è ancora stabile e soleggiato su gran parte d’Italia, salvo qualche velatura e stratificazione. Si manterrà stabile ancora per qualche giorno ma i primi cambiamenti sono attesi già durante il weekend, tra sabato e domenica. Cambiamenti, come spiega 3bmeteo, dovuti all’arrivo di un flusso perturbato proveniente dall’Oceano Atlantico che porterà piogge e acquazzoni. Non su tutta Italia, però, e purtroppo non sulle regioni del Nord dove non piove da mesi e la pioggia è attesa da lungo tempo.

Il grande campo di alta pressione presente su Nord e Centro Europa ha ostacolato finora le correnti umidi atlantiche, lasciando le regioni dell’Italia settentrionale a secco. In generale, è stato un inverno molto poco piovoso per l’Italia, ma se il Centro e soprattutto il Sud hanno avuto almeno alcune precipitazioni, anche nevose, il Nord è rimasto all’asciutto.

Ora, l’arrivo della perturbazione atlantica porterà quel maltempo di cui abbiamo bisogno ma sulle regioni del Centro Sud. La corrente atlantica, ostacolata dall’anticiclone, infatti, si sposterà sulle basse latitudini, alimentando un campo di bassa pressione sul Mediterraneo sudoccidentale che muovendosi dal Marocco raggiungerà la Penisola italiana. Questo porterà a un peggioramento del tempo sull’Italia, con l’arrivo delle piogge verso la fine del weekend nelle regioni del Centro-Sud.

Sulle regioni settentrionali, invece, il tempo sarà ancora influenzato dall’anticiclone. La prossima settimana, tuttavia, almeno a inizio aprile, le piogge dovrebbero arrivare anche al Nord Italia.

Previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di venerdì 25 marzo avremo tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, salvo qualche velatura di passaggio tra Calabria e Sicilia. Le temperature saranno stabili o in rialzo, finalmente primaverili, con le massime tra i 17 e i 21 gradi.

Per sabato 26 marzo, il tempo sarà ancora soleggiato al Nord, salvo qualche velatura o stratificazione su Emilia Romagna e Nord Ovest. Cieli sereni e soleggiati anche al Centro Italia, eccetto qualche nube o stratificazione sul versante tirrenico e qualche velatura sul medio versante adriatico. Più nuvoloso o parzialmente nuvoloso, invece, sulla Sardegna, con qualche pioggia sparsa. Al Sud, i tempo sarà prevalentemente soleggiato salvo qualche velatura o nubi sulla Sicilia e la Calabria che si intensificheranno in serata, anche sul versante tirrenico. Le temperature saranno stabili o in aumento, con massime fino a 22 gradi. I venti soffieranno tesi sulle isole e più deboli altrove. I mari saranno mossi o poco mossi.

Il tempo avrà un peggioramento nella giornata di domenica 27 marzo. Al Nord, tuttavia, i cieli saranno ancora sereni, con l’eccezione di qualche velatura o stratificazione sull’Emilia Romagna e le pianure del Nord Ovest, con nebbie al mattino in Val Padana. Ancora niente piogge. Più variabile il tempo al Centro e al Sud. Sulla Sardegna è previsto tempo nuvoloso con piogge e anche qualche rovescio. Mentre sull’Italia centrale i cieli saranno velati o parzialmente nuvolosi, con possibili piogge isolate tra Lazio e Abruzzo. Più nuvoloso al Sud, dove arriveranno le piogge su Sicilia e bassa Calabria, poi in risalita fino alla Basilicata, la Puglia e la Campania. Le temperature saranno in lieve calo al Sud. I venti soffieranno tesi e i mari saranno mossi.