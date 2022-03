Quando cade Pasqua 2022? Data e quanto durano le vacanze scolastiche

Data Pasqua 2022: quando cade e quanto durano le vacanze scolastiche? Scopriamo i giorni a disposizione per andare in viaggio durante questa ricorrenza.

Ogni anno la stessa storia. Quando arriva marzo iniziamo a chiederci con ansia quando è Pasqua. Al di là della voglia di festeggiare con la famiglia questa ricorrenza religiosa, molti di noi sono interessati a sapere quando cadono le vacanze di Pasqua per andare in vacanza o in viaggio.

Capire quindi i giorni a disposizione diventa fondamentale per prenotare in anticipo e organizzare un break dalla routine al meglio possibile. Senza dimenticare poi che le famiglie che vogliono partire con i bambini possono controllare anche la durata delle vacanze di Pasqua 2022 per capire quanti giorni hanno a disposizione. Ma in tutto questo. Qual è il giorno giusto in cui cade Pasqua?

Data Pasqua 2022: i giorni

Lo sappiamo e ogni anno lo abbiamo spiegato con dovizia di particolari. Il giorno in cui cade la Pasqua cambia di anno in anno. Ma nel 2022 la data da segnarsi sul calendario è quella di domenica 17 aprile. Se avete a disposizione parecchi giorni di ferie potreste fare una bella settimana lunga, partendo proprio il 17 e collegandoci anche la festa del 25 aprile che in questo 2022 cade di venerdì. Insomma. Si potrebbe partire il 16 aprile e tornare domenica 27. Parecchi giorni interessanti da sfruttare per partire e raggiungere anche mete piuttosto lontane da casa!

Quanti sono i giorni per le vacanze di Pasqua 2022 in cui la scuola è chiusa?

Se avete dei figli sappiate che le vacanze scolastiche in occasione di Pasqua iniziano giovedì 14 aprile e durano fino a martedì 19 aprile, compresi. Anche in questi casi i giorni a disposizione sono parecchi e si può approfittare per raggiungere una bella destinazione di vacanza in Italia, ma anche approfittare delle tante tariffe low cost per una viaggio in Europa tornando a riprendere l’aereo.