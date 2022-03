L’allenamento di Benedetta Rossi, una camminata veloce in riva al mare. Ecco il percorso di trekking urbano nelle sue amate Marche.

Fatto in Casa per Voi è un programma ormai classificabile come cult per gli appassionati di cucina. Del resto la protagonista, Benedetta Rossi, è diventata una icona che grazie alla sua dolcezza e al suo mood semplice ed empatico è entrata non solo nella case di tutti gli italiani, ma anche nel nostro cuore.

Sono in tanti ad ispirarsi a lei e, per questo, scoperto l’allenamento e soprattutto il percorso di trekking urbano di Benedetta Rossi, in molti hanno deciso di seguire il suo esempio e di rimettersi in forma. O almeno è ciò che percepiamo e speriamo leggendo i tanti commenti sul suo profilo Instagram.

L’allenamento dopo l’intervento alla schiena per Benedetta

Benedetta Rossi di Fatto in Casa Per Voi è una cuoca provetta, ma non è mai stata una sportiva. Eppure, dopo l’intervento subito alla schiena, sta cercando di rimettersi in forze e, soprattutto di riabilitarsi al meglio. La conduttrice ha così condiviso sui social alcune foto del suo allenamento, ma soprattutto del percorso di trekking che ha portato a termine a pochi passi da casa sua nelle Marche. Da quanto vediamo tutto si è svolto in provincia di Fermo, tra Valdaso, Marina di Altidona e Tre Camini.

“Stamattina per la prima volta sono riuscita a fare 5km di camminata in meno di un’ora – scrive su Instagram Benedetta Rossi che aggiunge – Può sembrare poco ma per me è un grande traguardo”. Non bisogna infatti dimenticarsi che sono passati meno di due mesi dall’intervento che ha subito: “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, costanza e buona volontà ma sono ottimista” chiosa la cuoca.

Nemmeno a dirlo il sostegno dei fan è arrivato in pochissimi istanti. Molti, oltre a farle forza, hanno apprezzato il percorso fatto da Benedetta Rossi che, in molti punti, si è svolto proprio sul mare. Un privilegio che non tutti hanno e che molti hanno infatti notato immediatamente. Camminare in riva al mare non è solo bello a livello visivo, respirare aria pulita e piena di iodio fa anche bene alla salute.