Dove andare per Pasqua con le offerte di Ryanair: tantissimi voli in tutta Italia ed Europa

Andare in vacanza non è mai stato così economico! Perfino a Pasqua ci si può concedere una fuga in Italia o in Europa spendendo pochissimo. Questo con le offerte di Pasqua 2022 di Ryanair che propongono tantissimi voli a partire da 4.99 euro per tutte le destinazioni del network.

Aprile è un mese straordinario per partire. Non solo quest’anno c’è la Pasqua a regalarci qualche giorno di vacanza, ma c’è anche un clima invidiabile. Si può girare per le città d’arte, si può andare al mare per le prime giornate in spiaggia dell’anno, si può andare alle terme e magari anche organizzare una vacanza nelle nuove destinazioni di Ryanair, come Agadir in Marocco. Insomma, partire ora con le offerte di Ryanair conviene!

Offerta Ryanair aprile 2022: come funziona

La compagnia low cost più famosa d’Europa in questi ultimi anni sta sempre più frequentemente proponendo promozioni con biglietti a partire da 5 euro. E l’ultima offerta di Ryanair per aprile 2022 è davvero molto interessante. Complice il clima primaverile infatti le offerte di aprile aprono le possibilità su dove andare: ovvero ovunque! Da Alghero a Petra, da Londra ad Atene questo è il momento giusto per partire.

L’offerta di Pasqua 2022 di Ryanair è valida fino al 30 marzo per viaggi da effettuarsi dall’1 al 30 aprile. Dunque la Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile, è compresa. I biglietti hanno prezzi diversi in base alla destinazione e all’aeroporto di partenza. E per un vero risparmio bisogna combinare bene andata e ritorno.

I prezzi sono quelli della tariffa base, ovvero la cosiddetta value, in cui è compresa soltanto una piccola borsa, misure 40x20x25 cm da portarsi in cabina. Se si vuole portare con sé anche il trolley è allora necessario acquistare la tariffa Regular (posto prenotato, priorità e trolley) o il priority. Il costo del priority è di circa 13 euro a tratta.

Dove andare con l’offerta di Pasqua di Ryanair

Ryanair ha basi in Europa, in Marocco, Giordania, Israele e in Italia. Dunque ci sono tantissime città e luoghi dove andare approfittando dell’offerta di Pasqua di Ryanair. Spulciando le offerte salta all’occhio il prezzo di appena 4.99 euro per andare ad Alghero da Milano.

Che ne dite di vacanza in Sardegna alla scoperta di una delle sue città più belle, Alghero per l’appunto, dei suoi borghi, delle grotta di Nettuno e delle straordinarie spiagge che si trovano da quelle parti come Stintino? Si parte l’11 aprile e si torna il 17 aprile: costo 9.98 euro!

E sempre a 4.99 da Milano c’è anche Agadir in Marocco, Budapest in Ungheria, Goteborg in Svezia, Liverpool e Londra, Marsiglia, Oslo, Santander, Sofia, Tangeri, Zagabria, Toulose e Minorca. La splendida isola delle Baleari un paradiso terrestre in primavera dove poter già andare in spiaggia vi costa meno di 10 euro. Si parte il 4 aprile e si torna il 7 oppure l’11 a soli 7.99 euro.

Da Roma si vola a Londra a meno di 5 euro, ma occhio al ritorno che costa un po’ di più. E allora perché non andare a Corfù? La splendida isola greca costa meno di 20 euro: si parte il 13 da Roma Ciampino e si torna il 20. Una settimana di riposo in una delle isole più belle.

Con le offerte di Ryanair per aprile 2022 potrete farvi una vacanza a Pasqua, o nei giorni prima o dopo, a prezzi davvero bassissimi.