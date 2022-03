Il Golfo dei Poeti in Liguria

Il Golfo dei Poeti, nella parte orientale della bella Liguria, offre innumerevoli percorsi e sentieri per ogni tipo di passeggiate. Da quelle brevi lungo il mare, a trekking più impegnativi verso i borghi dell’interno o spiagge segrete, tra panorami mozzafiato e scogliere a picco sull’acqua blu. Potete guidare fino a Lerici e poi spingervi a piedi verso Portovenere, Campiglia o fino a La Spezia, godendovi la vista sulle isole del golfo, oppure raggiungerle in barca ed esplorarle in giornata. Insomma, di certo non c’è da annoiarsi!

Fare trekking in Cilento

Avrete sentito parlare di Salento, ma di… Cilento? In questa zona meravigliosa potrete fare escursioni a cavallo, a piedi, canoa e mountain-bike. Si tratta di fatto di una zona tutta da esplorare, a partire dai monti Alburni e a finire con Monte Pollino, passando per la Grotta di San Michele e il Monte Olivella. Ricca anche per quanto riguarda la cultura, vista la grande mole di giovani che sta tornando ai paesi nativi. Nascono associazioni e nuovi modi di stare insieme, come nel caso dell’Associazione Cilento Scetate! con sede a Laurino.

Camminare in Sicilia: Madonie

Va bene, comprenderete che siamo feroci amanti del sud, ma la Sicilia ha visto accadere recenti incendi di natura poco chiara e comunque collegati ad atti dolosi e intimidatori. Per questo è importante nutrire il turismo e visitare luoghi che nonostante tutto restano splendidi. Non perdete la zona di Castelbuono e la bellissima area del Parco delle Madonie (il link al sito di Mario Cicero e Laetitia Bourget, una famiglia che organizza escursioni che sono gratuite per i bimbi, con tanto di asini e possibilità di vivere da vicino le fasi di produzioni della manna).