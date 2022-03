Offerte in agriturismo per Pasqua 2022: le occasioni da prendere subito

Le Offerte in agriturismo per Pasqua 2022: ecco le occasioni da prendere subito. Tutte le informazioni.

Ci stiamo avvicinando alla primavera e con essa al periodo delle vacanze pasquali, le prime grandi vacanze della bella stagione. La domenica di Pasqua quest’anno sarà il 17 aprile, manca dunque poco più di un mese. La settimana di vacanza, dunque, sarà di massima dal 13 al 20 aprile.

È il momento di prenotare il vostro viaggio. Qui vi consigliamo l’agriturismo, il luogo ideale per una vacanza circondati dalle bellezze e dalla pace della natura, nella tranquillità e silenzio, con parchi nelle vicinanze, insieme a borghi storici e città d’arte e tanta buona cucina. La vacanza in agriturismo è anche attiva, tra passeggiare, trekking, escursioni in bicicletta o a cavallo.

Di seguito vi segnaliamo le migliori offerte per una vacanza in agriturismo a Pasqua. Ecco dove andare.

Offerte in agriturismo per Pasqua 2022 da prendere subito

Per trascorrere qualche giorno di relax in mezzo alla natura nei giorni delle vacanze pasquali, che quest’anno saranno a metà aprile, non c’è niente di meglio dell’agriturismo.

Immersi nella campagna, adagiati su dolci colline, affacciati sul mare, sul lago o sulle montagne, gli agriturismi sono luoghi incantevoli con un’offerta turistica di qualità sempre più elevata. Accanto al soggiorno in casali rustici ristrutturati, dotati di tutti i comfort e con un’offerta gastronomica d’eccellenza, con prodotti dell’azienda agricola e del territorio, in agriturismo si possono praticare tante attività, culturali e sportive.

Qui sotto vi segnaliamo le migliori offerte in agriturismo per Pasqua 2022 dai portali Agriturismo.it e Agriturismi.it.

San Miniato (Pisa) – Toscana

Agriturismo Santa Barbara Country House

Offerta: Pasqua e ponti di primavera.

Proposta di soggiorni di almeno 3 notti con sconto del 10% sul prezzo giornaliero dell’appartamento. Extra: colazione, cena, pranzo di Pasqua, uso divano letto o letti aggiunti.

Per una vacanza nel cuore della campagna toscana, vicino alle principali città d’arte.

Prezzo medio della struttura: 50 euro a notte per due ospiti.

Castelnuovo di Val di Cecina (Pisa) – Toscana

Agriturismo Santa Caterina

Offerta: Pasqua e ponti di primavera.

Proposta di 3 giorni in sistemazione in appartamento, con trattamento di mezza pensione. L’agriturismo è a 3 km da Castelnuovo di Val di Cecina, da qui si possono visitare città d’arte come Siena e Volterra, borghi storici come San Gimignano e fare escursioni a piedi o in mountain bike.

Costo: 195 euro a persona, quotazione per famiglie o gruppi di amici per più o meno giorni su richiesta.

Prezzo medio della struttura: 70 euro a notte per due ospiti.

Gubbio (Perugia) – Umbria

Agriturismo Villa Dama

Offerta: Pasqua in un Casale in esclusiva

Rivolta a una famiglia o a un gruppo di amici, questa offerta mette a disposizione camere con tutti i comfort e servizi privati, ampi saloni con camino e bellissimi giardini attrezzati. È possibile fare il barbecue e anche ordinare il tradizionale Pranzo di Pasqua da asporto, con un ricco menù con materie prime biologiche di produzione dell’agriturismo.

Costo: da 50 euro a persona per adulto, riduzioni per bambini.

Prezzo medio della struttura: 85 euro a notte per due ospiti.

Massignano (Ascoli Piceno) – Marche

Agriturismo Chiaraluce Countryhouse

Offerta: Marche da gustare a Pasqua

Proposta di soggiorno di 7 giorni con mezza pensione per due ospiti, tipologia di soggiorno “degustazione”. Agriturismo sulle colline marchigiane a pochi chilometri dalla costa e da Cupra Marittima.

Costo: 325 euro a persona per il soggiorno.

Pienza (Siena) – Toscana

Agriturismo Bonello

Offerta: Pasqua in Val d’Orcia

Proposta di soggiorno di 3 notti a mezza pensione per due ospiti, tipologia di soggiorno “natura”. Nel cuore della meravigliosa Val d’Orcia, l’agriturismo è immerso in una campagna incantevole appena fuori Pienza e a pochi chilometri dai principali borghi storci della zona.

Costo: 390 euro a persona per il soggiorno.