Mostra sul Titanic a Londra: l’evento per i 110 anni del naufragio

La grande mostra sul Titanic a Londra: l’evento per celebrare i 110 anni del naufragio. Tutte le informazioni utili.

Se a breve avete in programma un viaggio a Londra, non dovete perdervi per nulla al mondo la grande mostra sul Titanic, di cui quest’anno ricorrono i 110 anni dal tragico naufragio, il 15 aprile 1912.

Tutti conoscono la storia del transatlantico salpato il 10 aprile dal porto di Southampton, in Inghilterra, e diretto a New York, dove sarebbe dovuto arrivare il 17 aprile, dopo una settimana di navigazione. Nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, tuttavia, il Titanic si scontrò con un iceberg nel nord dell’Oceano Atlantico e in poche ore si inabissò nelle acque gelide.

La vicenda suscitò grande impressione nell’opinione pubblica dell’epoca e aprì la strada a un deciso cambiamento delle regole di sicurezza navale. La storia del Titanic è stata raccontata in numerosi libri e film, di cui il più famoso e conosciuto è il film di James Cameron con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, uscito nel 1997 e premiato con 11 Oscar.

Ora, chi desidera conoscere qualcosa di più sulla storia del Titanic, ammirarne gli interni e gli arredi, ha l’occasione di visitare la bella mostra di Londra. L’esibizione propone una esperienza immersiva, tra oggetti originali, ricostruzioni di ambienti e animazioni multimediali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mostra sul Titanic a Londra: evento per i 110 anni del naufragio

Si chiama “Titanic – The Exhibition” ed è la mostra in corso a Londra che racconta la storia del Titanic, la nave da crociera più famosa del mondo. I visitatori potranno imbarcarsi in un vero e proprio viaggio attraverso foto, documenti, cimeli, oggetti originali e ricostruiti insieme ad alcuni ambienti della nave e contenuti multimediali.

Una vera e propria esperienza immersiva, come sono le mostre oggi, che aiuterà a conoscere meglio la storia e il tragico naufragio del Titanic, immedesimandosi nei passeggeri che salirono a bordo della nave nel suo unico viaggio attraverso l’Atlantico.

La mostra non è semplicemente il racconto della storia della nave ma soprattutto quello delle storie dei suoi passeggeri, riportate alla luce attraverso lettere scritte a mano, oggetti personali, cimeli, ricordi e testimonianze. I visitatori potranno scoprire ben 200 oggetti inediti, mai visti finora nel Regno Unito.

Grazie alle ricostruzioni dettagliate degli interni originali, si potrà sperimentare la sensazione di essere a bordo del Titanic. Sarà evidente anche il netto contrasto tra gli ambienti lussuosi di prima classe e quelli umili della terza classe.

La mostra è stata prorogata fino al 17 aprile prossimo e si può visitare al Dock X London, Unit 1, al Canada Water Retail Park di Surrey Quays Road.

La mappa

Per ulteriori informazioni: titanicexhibitionlondon.com

Alcuni anni fa, una mostra sul Titanic si era svolta a Torino.

Video di presentazione della mostra sul Titanic a Londra