By

Stasera andrò di nuovo in onda Titanic, il pluripremiato film cult di James Cameron, con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Ma dov’è stato girato il film campione d’incassi? Ecco le location del kolossal più bello degli ultimi vent’anni.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Chi non ha mai visto Titanic, questo kolossal diretto da James Cameron e uscito nei cinema nel 1997? Sicuramente la maggior parte delle persone che leggeranno in quest’articolo, che forse si sono anche chieste quali sono le location del film e se esistono davvero.

A questa domanda possiamo rispondere noi e sì, esistono davvero alcune location in cui all’epoca venne allestito il set milionario che ha dato vita a uno dei film più importanti degli ultimi 23 anni. Scopriamo insieme quali sono e dove si trovano.

Le location di Titanic, ecco dove sono

Il film campione d’incassi di James Cameron del 1997, Titanic, non ha bisogno di presentazioni per gli amanti del cinema e, come si può capire, è stato girato in più location, alcune reali e alcune, ovviamente, ricostruite.

La storia emotivamente turbolenta segue il passeggero di terza classe Jack, che si fa strada fino alla prima classe dove incontra l’eccentrica aristocratica Rose. La loro storia d’amore, intensa e unica, si svolge sullo sfondo dell’affondamento dell’RMS Titanic, che passa alla storia come uno dei disastri marittimi più disastrosi di sempre.

Come il cast di personaggi, Cameron voleva che il set del film fosse il più storicamente accurato possibile e questo risultato è stato palesemente visibile in ogni scena della pellicola. Titanic ha ottenuto ben 14 nomination all’Oscar e 11 vittorie, eguagliando Ben-Hur di William Wyler per il miglior Oscar di tutti i tempi.

Ma dove ha deciso di girare le intense scene che vedono protagonisti Jack e Rose? Vi sveliamo alcune delle location utilizzate, raggiungibili da tutti gli appassionati.

Rosarito Beach, Messico

Per girare Titanic è stato ricostruito su un enorme set che ha richiesto un’intera troupe e oltre 100 giorni per essere costruito, che si trovava a Rosarito Beach.

La maggior parte delle sequenze, infatti, sono state girate nei Fox Baja Studios, ora chiamati Baja Studios, una struttura di produzione all’avanguardia situata vicino alla località turistica di Rosarito nella Baja California, in Messico.

View this post on Instagram Un post condiviso da Titanic (@titanicmovie)

Rosarito è una famosa località balneare sulla costa del Pacifico del Messico, ai piedi delle catene montuose peninsulari. Questo luogo turistico è visitato da più di un milione di persone ogni anno, turisti che si recano lì per godere del sole e del mare del Messico. Questa destinazione turistica si trova a 30 miglia a sud di San Diego, in California, e a circa 10 miglia da Tijuana, quindi è anche perfetta base per un tour di interessanti città limitrofe.

Los Angeles, California

Una parte di Titanic è stata girata in varie location della California, principalmente nella contea di Los Angeles.

Tutto il team ha girato alcune scene alla Belmont Olympic Pool, una grande piscina pubblica situata al 4000 East Olympic Plaza, nella città di Long Beach, nell’area metropolitana di Los Angeles. Qui sono state girate la maggior parte delle scene finali, ovvero quelle del tragico affondamento del transatlantico, quelle scene che tutti ancora oggi guardano con i lacrimoni agli occhi.

Inoltre, le riprese dell’affondamento del Titanic sono state girate sulla nave mercantile SS Lane Victory. Nel 1989, questa nave della seconda guerra mondiale è stata trasformata in un museo, situato al 3011 di Miner Street nei sobborghi di San Pedro a Los Angeles, ancora oggi visitabile.

Poi è stata utilizzata anche la SS Jeremiah O’Brien, una nave Liberty della seconda guerra mondiale, per filmare le scene della sala macchine. La nave si trova al Pier 45, nella città californiana di San Francisco.

Alcune sequenze sono state girate anche a Santa Clarita, un famoso quartiere a nord di Los Angeles.

Halifax, Nuova Scozia

Un’altra location scelta per girare Titanic è Halifax, una città portuale che affaccia sull’Oceano Atlantico e capitale della provincia canadese orientale della Nuova Scozia.

Un’interessante coincidenza è che il Museo Marittimo dell’Atlantico, situato al 1675 di Lower Water Street nel centro di Halifax, mette in mostra alcuni manufatti recuperati proprio dal RMS Titanic. Chissà se è proprio questo il motivo che ha spinto James Cameron a montare lì uno dei set, sta di fatto che in questo museo è esposto un pannello di legno, che si dice abbia ispirato il regista per la scena iconica di Rose (Kate Winslet), tenuta a galla da una testiera di un letto.

Inoltre, una parte significativa del film è stata girata in uno dei cimiteri di Halifax, proprio dove alcune persone che hanno perso la vita sul Titanic sono state sepolte, qui e in altri tre cimiteri della regione.

La location a New York

New York è forse uno dei luoghi più importanti in cui è stato girato Titanic, perché proprio a 1600 km di distanza dalla costa si trova il vero relitto del transatlantico, utilizzato per girare le scene in fondo al mare che si vedono nel film.

Infatti, in Titanic vediamo parecchie sequenze che filmano i resti della grande e imponente nave che fa da sfondo alla storia d’amore tra i due protagonisti, che non sono state girate su un set ricostruito. Infatti, James Cameron ha effettuato di persona numerose immersioni, a partire dal 1995, con una cinepresa preparata apposta per sopportare l’altissima pressione dell’acqua.

Leggi anche la nostra guida: New York low cost guida: consigli per risparmiare

Insomma, James Cameron ha girato quasi tutto il mondo per poter girare Titanic, un film in cui nessuno credeva all’inizio, ma che ha dimostrato che cura dei dettagli e genio possono creare un capolavoro da Oscar, che ancora oggi ottiene un grande successo.