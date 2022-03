La casa di Cristoforo Colombo nel cuore di Genova: ecco dove si trova

By

Chi non conosce la storia di Cristoforo Colombo e il suo giro del mondo con le tre caravelle: la Nina, la Pinta e la Santa Maria? Ma lo sai che Colombo aveva origini italiane e la sua casa si trova proprio nel cuore di Genova, tra i caruggi del capoluogo ligure.

La casa di Cristoforo Colombo è facilmente raggiungibile, sia con i mezzi pubblici sia a piedi. Si trova infatti nel cuore di Genova, a meno di trecento metri dalla centralissima Piazza De Ferrari. Il contesto in cui è situata la casa di Cristoforo Colombo è colmo di storia genovese, della sua trasformazione nel corso del tempo.

Oltre alla Porta Soprana e le sue torri, sorge il chiostro del XII secolo della chiesa di Sant'Andrea. La demolizione della chiesa avvenne nel 1904, nel periodo in cui ci fu il livellamento del colle di Sant'Andrea, per poter costruire ed ampliare le strade.

Un pezzo di storia della casa di Cristoforo Colombo

La casa di Cristoforo Colombo fu acquistata nel 1887 dal Comune di Genova, quale simbolo e prova tangibile dell’origine genovese del grande navigatore. L’acquisto avvenne successivamente all’esproprio nel 1863 della famiglia Oneto, gli ultimi proprietari dell’abitazione.

Il significato della casa di Cristoforo

La targa esposta sulla facciata principale della casa cita, in latino: “Nessuna casa è più degna di considerazione di questa in cui Cristoforo Colombo trascorse tra le mura paterne, la prima gioventù”. La casa è modesta, di piccole dimensioni, povera. La sua visita ha una durata molto breve e non dona meravigliose volte ed archi agli occhi di chi la osserva. Ma regala molto di più. Le mura di quell’abitazione sono intrise di storia, di significati, di valori e di insegnamenti.

