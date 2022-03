Genova: la curiosità imperdibile del capoluogo ligure

By

Stupore e grandezza nel centro storico di Genova. La magnificenza delle Torri di Sant’Andrea incantano gli occhi dei turisti. Ci sono anche tante storie e segreti che avvolgono il capoluogo ligure. Ad esempio avete mai visto il cagnolino della Cattedrale di San Lorenzo?

Non è facile vederlo, in mezzo ai due giganteschi leoni che sorvegliano la cattedrale, bisogna essere curiosi e attenti. Eppure il cagnolino della Cattedrale di San Lorenzo è lì, proprio sulla facciata della cattedrale. Per trovarlo vi basta sapere sapere che bisogna concentrarsi molto sulla parte destra della facciata e mantenere lo sguardo ad altezza d’uomo: il resto lo farà la vostra abilità. Nel frattempo vi raccontiamo la leggenda che ruota attorno a questa particolare scultura della cattedrale di Genova.

La scultura di Genova tra storia e leggenda della Cattedrale

Secondo la leggenda, uno degli scultori impegnati nella decorazione della cattedrale avrebbe smarrito il suo cane durante le fasi finali della costruzione della chiesa, alla fine del XIV secolo. Lo scultore, dispiaciuto per la perdita del suo amico a quattro zampe, in sua memoria lo avrebbe scolpito, in posizione dormiente, sulla facciata della stessa.

E voi lo avete già trovato? Con le giuste indicazioni e un’immagine di riferimento, la caccia al cagnolino è appena iniziata.