Ryanair lancia una intera settimana di sconti da capogiro per l’estate

Ecco le offerte di questa incredibile settimana di promozioni di Ryanair intitolata “Evento Estivo Ryanair”. Siete pronto a prenotare?

Una settimana di sconti esclusivi e offerte pazzesche per volare con Ryanair, siete pronti a non perdervi nemmeno una promozione? La notizia di questi sette giorni di “Evento Estivo Ryanair” è arrivata da poco, ma ha già scatenato tutti i viaggiatori che non vedevano l’ora di ripartire low cost.

Certo, la situazione mondiale, dopo la pandemia, è nuovamente crollata nel caos per via della guerra in Ucraina, ma sono tante le persone che cercano di pensare positivo e di sfruttare comunque i giorni di ferie a disposizione per partire. Vediamo allora di cavalcare l’onda degli sconti Ryanair e di accaparrarci un volo ad un prezzo super conveniente.

Evento Estivo Ryanair: tutti gli sconti

La promozione messa in atto dalla compagnia irlandese in questi giorni prevede una intera settimana di sconti e si chiama “Evento Estivo Ryanair”. Un appuntamento che, in qualche modo, sembra richiamare con largo anticipo i mesi caldi dell’estate che tutti noi stiamo bramando. Dovete quindi mettervi un promemoria e controllare per tutti i giorni di questa settimana, dal 7 al 13 marzo 2022, le offerte e le promozioni che troverete sul sito. Oggi la proposta è del 20% di sconto su tantissimi voli in partenza dai principali aeroporti serviti dalla compagnia.

Dove si può andare?

Si vola a Ibiza, Corfù e in Giordania a soli 9 euro, oppure a 12 euro e 99 andiamo alla scoperta dell’Irlanda, di Malta, Malaga, Alicante, Rodi e tante altre destinazioni pazzesche a seconda dell’aeroporto di partenza da voi prescelto.

Nei prossimi giorni le offerte cambieranno, potrebbe aumentare lo sconto, oppure esserci una promozione completamente diversa. Ciò che vi suggeriamo è di monitorare attentamente la pagina dedicata del sito perché le offerte sono giornaliere e vi permettono di viaggiare dal 01/04/22 al 30/06/22.

Siete pronti a prenotare e a partire per la vostra vacanza con Ryanair?