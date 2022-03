I 3 borghi sul mare più belli delle Marche: perfetti per una gita

Le Marche sono caratterizzate da borghi che affacciano proprio sul mare, ideali per una gita fuori porta, all’insegna del relax.

Le Marche è una regione che affaccia nello splendido Mare Adriatico, e proprio in questo affaccio possiamo trovare dei borghi sul mare. Ce ne sono tantissimi di questa topologia, creano uno scenario pittoresco e fuori tempo. Con l’arrivo della bella stagione questi borghi sul mare diventano la scelta ideale per una gita.

In questi borghi troveremo vicoli assolati e un tipo di suggestione tipica di quelle città che conservano nel loro dna una storia che rimane ben salda all’interno del borgo.

I borghi sul mare più belli delle Marche

Le Marche non vantano solamente colline e montagne ma anche un mare splendido, dalla stagione primaverile in poi acquista una luce tutta sua. Scopriamo insieme quei borghi sul mare che si prestano bene per una gita, all’insegna dell’aria marittima e del relax.

Numana

Sirolo

Torre di Palme

Numana: il borgo sul mare da cartolina

La parte balneare che parte dal capoluogo delle Marche, ovvero Ancona e arriva fino al porto di Numana è chiamata Riviera del Conero. Questa è una delle zone più amate e spettacolari della regione. A Numana potremo trovare un equilibrio perfetto tra mare e storia, la prima tappa che simboleggia questo aspetto è l’antico porto dei Piceni. Poi abbiamo la piazza centrale del borgo dove il Municipio non è solo funzionale ma è un edificio che risale al 1773. Prima di avere questa funzione era adibito a residenza dei Vescovi di Ancona. Poi continuando verso Via Roma, possiamo trovare un’affascinante piazzetta con la Torre del Pincio, offre una cartolina visiva di quella che è la vista in questa zona.

Bellezze ma non solo, questo tratto è anche ricco di ristoranti che affacciano proprio sul mare, è possibile mangiare sentendo l’aria provenire proprio dal mare. In questa località inoltre abbiamo sono la Fontana, il Rudere Romano e Piazza Nuova, dove è possibile vivere quella che caratterizzò la storia di questo luogo, a partire dai Romani fino al 1663.

La vista del belvedere di Piazza Nuova dona delle immagini suggestive e pittoresche, grazie alla presenza del Monte Conero. Abbiamo anche una panchina dell’amore, perfetta per godersi il paesaggio e scattare una fotografia.

Sirolo: un borgo senza tempo

Spostiamoci di poco e troveremo la località di Sirolo, situata proprio a picco sul mare, sembra essere dipinta. Abbiamo in questo borgo un centro storico medioevale che è una vera e propria chicca del genere, in un attimo vi ritroverete in un’altra epoca.

Caratteristiche sono le botteghe, piccole abitazioni oltre che alle chiese e campanili, tutti elementi che disegnano una città incastonata nel tempo. Per suggellare questo richiamo al passato abbiamo anche un’antica cinta muraria e l’ingresso dell’antico castello, che porta alla piazza del teatro Cortesi.

Ma oltre questo Sirolo acquista un fascino tutto suo grazie al Parco del Conero, la zona è colma di calette di sassi, spiagge e riserve naturali che affacciano sul mare.

Da segnalare è sicuramente la Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo,è una delle più caratteristiche, il nome prende da due scogli identici che spuntano dal mare.

Torre di Palme: la perla della Marche

Cambiamo totalmente zona, e arriviamo a Torre di Palme, uno dei borghi più belli d’Italia nelle Marche. Appena arrivati è impossibile non sottrarsi ai caratteristici vicoli medievali, i quali conducono alla Piazza Amedeo Lattanzi. Proprio qui è situato un balcone panoramico che offre una vista spettacolare sul mare Adriatico, questa vista vi farà percorrere delle spiagge di Porto San Giorgio, il porto turistico e tutte le colline che abbracciano questo luogo.

A Torre di Palme ci sono circa mille abitanti ed è un luogo perfetto per chi vuole ritrovare la pace perduta. Il borgo è caratterizzato da scorci sul mare e da ristoranti vi si affacciano. Ma non è solo questo, possiamo trovare la chiesa di Santa Maria a mare e il Tempio di Sant’Agostino che è la dimora del polittico di Vittore Crivelli.

Passeggiando per il borgo è consigliato arrivare alla alla torre merlata, è del XIII secolo, ed è proprio una delle sei torri in passato avevano il ruolo di difendere il castello di Torre di Palme. Dopo aver visitato questo caratteristico borgo, con la macchina potrete raggiungere Marina Palmense, proprio qui ci sono le più ampie terrazze panoramiche di Torre di Palme, ci sono spazi incontaminati di spiaggia dove è possibile fare attività come kitesurf e windsurf.

Le Marche non si limitano solo alle prelibatezze gastronomiche e alle bellezze collinari, i borghi sul mare riservano sempre non solo momenti di pura bellezza, ma e anche di pace e relax.