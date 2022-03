Offerta Trenitalia: santuari da visitare con i treni regionali. Tutti i luoghi da scoprire in treno.

Per visitare l’Italia in lungo e in largo avete a disposizione tante offerte, promozioni e pacchetti di viaggio, con tutti i possibili mezzi di trasporto. Il treno è sicuramente un mezzo molto utile per viaggiare da città a città, con l’opportunità di vedere tanti paesaggi diversi dal finestrino.

Oltre all’alta velocità che collega le grandi città, il nostro territorio è attraversato da una rete di treni regionali che ci consente di scoprire anche i luoghi meno conosciuti ma che hanno tanto da offrire.

Qui vi segnaliamo l’offerta di Trenitalia da non perdere per visitare i santuari d’Italia con i treni regionali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta Trenitalia: santuari da visitare con i treni regionali

L’Italia ha un patrimonio ricchissimo di luoghi dello spirito, tra chiese, cattedrali, monasteri, conventi e santuari. Luoghi di preghiera e raccoglimento ma anche di arte e cultura. Il turismo religioso è diventato molto importante in Italia, insieme a quello artistico, e i santuari offrono spiritualità e bellezza allo stesso tempo.

Questi luoghi vengono visitati da un numero sempre più crescente di turisti e per facilitare le visite nuove promozioni e pacchetti di viaggio sono proposti dai tour operator. Trenitalia propone un Travel Book sui santuari italiani, da visitare con i treni regionali.

Sono 20 i luoghi dello spirito che si possono raggiungere facilmente in treno con Trenitalia:

Valle d’Aosta – Aosta : Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista

: Piemonte – Torino : Cattedrale di San Giovanni Battista (Sacra Sindone)

: Liguria – Genova : Cattedrale di San Lorenzo

: Lombardia – Milano : Duomo

: Trentino Alto Adige – Trento : Cattedrale di San Vigilio

: Veneto – Padova : Basilica di Sant’Antonio

: Friuli Venezia Giulia – Trieste : Cattedrale di San Giusto

: Emilia Romagna – Bologna : Basilica di San Petronio

: Toscana – Siena : Cattedrale di Santa Maria Assunta

: Marche – Loreto : Basilica della Santa Casa

: Umbria – Assisi : Basilica di Santa Maria degli Angeli

: Lazio – Roma : Arcibasilica di Santa Maria Maggiore

: Abruzzo – Ortona : Basilica di San Tommaso Apostolo

: Molise – Isernia : Cattedrale di San Pietro Apostolo

: Campania – Napoli : Cattedrale di Santa Maria Assunta

: Puglia – Bari : Basilica di San Nicola

: Basilicata – Potenza : Cattedrale di San Gerardo

: Calabria – Paola : Santuario di San Francesco

: Sicilia – Siracusa : Madonna delle Lacrime

: Sardegna – Cagliari: Santuario Nostra Signora di Bonaria

Per visitare questi luoghi si può approfittare della Promo Italia in Tour di Trenitalia che consente di viaggiare illimitatamente per 3 giorni consecutivi a soli 29 euro sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani.

Inoltre, si può approfittare dell’offerta Weekend Insieme, sempre a bordo dei treni regionali di Trenitalia. Un’altra promozione per viaggiare con i treni regionali è Viaggia con me, per gli abbonati.