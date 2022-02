By

Offerta Weekend Insieme di Trenitalia: l’occasione per viaggiare con i treni regionali. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Se avete in programma di viaggiare nei weekend in Italia, non dovete lasciarvi sfuggire l’ultima promozione di Trenitalia che prevede prezzi scontati a bordo dei treni regionali.

La promozione si chiama Weekend Insieme e permette di viaggiare quanto si vuole il sabato e la domenica con biglietto a prezzo fisso, nel periodo di validità dell’offerta. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerta Weekend Insieme di Trenitalia per viaggiare sui treni regionali

La società ferroviaria Trenitalia ha lanciato nel mese di febbraio una nuova imperdibile promozione per viaggiare a prezzi low cost a bordo dei suoi treni regionali, durante il weekend.

La promozione si chiama Weekend Insieme, è stata lanciata il 5 febbraio scorso e sarà valida fino al 24 aprile 2022. Si applicherà sui treni regionali, in seconda classe., pagando un biglietto a prezzo fisso di 22 euro, da utilizzare liberamente il sabato e la domenica.

Una volta acquistata, la promozione può essere utilizzata quando e quanto si vuole nei giorni del weekend, fino alla sua scadenza.

La promozione Weekend Insieme è nominativa e associata al nome e cognome inseriti in fase di registrazione. Secondo le condizioni, non è ammesso il cambio nominativo, né il cambio biglietto o il rimborso. Non è ammessa alcuna riduzione.

Inoltre, sono esclusi dalla promozione i servizi Leonardo express, Cinque Terre express e le tratte interne alle Province di Bolzano e Trento.

Il biglietto acquistato con la promozione Weekend insieme non ha bisogno di convalida. La promozione deve essere esibita, su richiesta del personale di bordo, tramite supporto informatico (pc, tablet, smartphone) in grado di visualizzare correttamente file PDF o codice AZTEC/QRcode oppure può essere esibita in formato cartaceo.

L’offerta i può acquistare dal 5 febbraio 2022 su tutti i canali d’acquisto di Trenitalia ed è valida per viaggi in seconda classe su tutti i treni regionali, il sabato e la domenica selezionati al momento dell’acquisto, fino al 24 aprile 2022 compreso.

Per acquistarla sul sito web di Trenitalia, si deve selezionare dal menù a tendina “Altro/Miglior prezzo” la voce “Promozioni/Servizi regionali”, sull’APP di Trenitalia so deve selezionare la voce “Promozioni e servizi”.

Ulteriori informazioni sul sito web di Trenitalia: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promozioni-regionali/promo-weekend-insieme.html

