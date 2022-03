Festa della donna 2022: idee per le amanti dello sport

La Festa della Donna 2022 potrebbe essere una bella occasione per prendersi una giornata per sé e per le proprie amiche, anche per le amanti dello sport. Cosa c’è da fare per loro? Ecco qualche idea per le ragazze più sportive.

Perché rinunciare a una grande passione in un giorno di festa? Non ce n’è alcun motivo. Infatti, per tutte le donne che vogliono festeggiare la Festa della Donna 2022 all’insegna dello sport ci sono tantissime cose da poter organizzare.

L’8 marzo prendete del tempo per voi e le vostre amiche, oppure nel weekend subito successivo, e correte nei luoghi più belli dove poter fare attività sportiva.

Festa della Donna 2022: consigli per le amanti dello sport

A volte basta un giorno per ridarci la carica giusta, come la Festa della Donna 2022, un’occasione per trascorrere un giorno con le amiche facendo sport.

Se siete amanti dell’attività fisica e non volete rinunciarvi neanche in un giorno di festa, vi consigliamo in questo articolo alcuni luoghi italiani dove poter andare, per divertirvi insieme facendo attività all’aria aperta.

Passeggiata tra i sentieri più belli

In tutta Italia, ci sono numerosi sentieri per chi ama passeggiare o fare trekking. Se siete amanti della natura e sportive, questa tipologia di giornata fa proprio per voi.

Tra i tanti belli che vi suggeriamo ci sono, il Sentiero degli Dei in Campania, la Via degli Abati in Emilia Romagna, il Sentiero Azzurro in Liguria, la Strada del Ponale in Trentino Alto-Adige, la Via Di Francesco in Umbria.

Fare yoga immerse nella natura

Un’idea molto carina da proporre alle proprie amiche sportive, è una mattinata di yoga in un luogo rilassante, come un parco o un bosco.

Per trovare la propria pace interiore, rigenerandosi trascorrendo una bella giornata con le amiche di una vita, scoprire boschi, foreste, angoli segreti delle regioni italiane e dei suoi borghi più suggestivi è la cosa più giusta.

Se siete in Sicilia, perfetta è la Riserva di Vendicari, tra Noto e Marzamemi, dove guardare il mare mentre si pratica lo yoga, rilassando corpo e mente. Anche la Riserva Naturale di Tor Caldara, tra Anzio e Lavinio, è perfetta per riscoprire la natura e uscire dalla routine giornaliera.

Altri posti adatti allo yoga sono il Parco dei Colli di Bergamo, l’Oasi Naturalistica di Montenuovo a Pozzuoli, il Parco di Capodimonte a Napoli, nel Parco Naturale delle Alpi Marittime in provincia di Cuneo e nei borghi di Pietrapertosa e Castelmezzano in Basilicata.

Una giornata in bici

Un’altra idea molto bella è una passeggiata in bici insieme alle amiche, almeno con quelle più sportive.

In tutte le regioni d’Italia, anche se non lo sapete, esistono dei percorsi ciclabili, molto piacevoli da fare in una bella giornata di sole. Ad esempio, vi suggeriamo il giro del Lago di Garda in bici oppure attorno al Lago di Varese, la Riviera di Levante in Liguria, la Costa del Tirreno e l’Argentario in Toscana, oppure il percorso da Bisceglie a Trani in Puglia.

Qualsiasi attività sportiva decidiate di fare, la Festa della Donna 2022 in compagnia delle vostre amiche sarà unica e indimenticabile.