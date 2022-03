By

Al cinema sta spopolando e si attendono gli Oscar 2022 per vedere se vincerà: stiamo parlando di Belfast, il nuovo film di Kenneth Branagh, girato in location speciali. Ecco dove.

In questa settimana, tra i film più visti al cinema, c’è Belfast, dramma in costume diretto e ideato da Kenneth Branagh, candidato anche agli Oscar 2022.

La storia, raccontata con un’estetica pittoresca che ricorda l’era vintage in cui è ambientato, parla di temi molto importanti. Il film sarebbe ambientato nell’Irlanda del Nord, come si percepisce dal titolo, ma è stato davvero girato lì? Scopriamolo in questo articolo.

Belfast, le vere location del film

Belfast è già un grandissimo successo internazionale, attesissimo nei cinema, dove è approdato da pochi giorni. Il film racconta la storia di Buddy, 9 anni (interpretato da Jude Hill), la cui infanzia innocente viene interrotta dall’inizio dei guai nell’Irlanda del Nord nel 1969.

Elogiato per la regia, la fotografia e la rappresentazione della Belfast degli anni ’60 e ’70, potrebbe essere una sorpresa apprendere che la maggior parte della pellicola non è stata effettivamente girata nella città che le dà il titolo.

Nonostante il fatto che l’Irlanda del Nord sia diventata un fulcro del cinema negli ultimi anni, Belfast è stata girata principalmente in Inghilterra su set appositamente costruiti. Questo è stato dovuto principalmente alle incertezze relative al Covid, anche perché le riprese sono iniziate nel 2020.

Detto questo, scopriamo le location precise dove Kenneth Branagh ha deciso di girare il film che è candidato agli Oscar 2022.

Londra e altre località in Inghilterra

La prima scelta del regista e attore è stata proprio Londra, capitale dell’Inghilterra e città cosmopolita. A quanto pare, qui la produzione ha scelto più luoghi a Londra e dintorni, incluso un sito scolastico inutilizzato che è stato utilizzato per rappresentare la scuola, l’ospedale e la chiesa visti nel film.

Un’altra località inglese scelta dal regista è stata l’aeroporto di Farnborough, situato nel Business Aviation Center nella città di Farnborough, che si trova nel nord-est dell’Hampshire.

Questo è stato utilizzato per le riprese di più sequenze cruciali. La scena del cinema, che sarebbe stata girata in un hangar di aeroplani fatto per sembrare un cinema, è stata probabilmente girata anche qui.

Secondo quanto riferito, i set per il film sono stati costruiti vicino ai Longcross Studios, situati in Chobham Lane nella città di Chertsey nel Surrey.

Belfast, la location in Irlanda

Ovviamente, quando è stato possibile, il team di produzione ha anche trascorso del tempo a girare dentro e fuori la città di Belfast, nell’Irlanda del Nord.

Tenendo conto del fatto che il film è ambientato nella capitale dell’Irlanda del Nord, le riprese qui probabilmente si sono svolte in più punti riconoscibili per rendere il tutto sempre più autentico.

La famiglia protagonista nel film, e gran parte del film stesso, si trova a North Belfast. Quindi, i quartieri residenziali intorno alla città potrebbero essere stati usati anche per girare alcune scene.