Dove andare a primavera in crociera: tutte le offerte da prendere subito per viaggi da sogno.

È arrivato il momento di prenotare il vostro viaggio in crociera di primavera. Tante offerte sono disponibili da parte delle principali compagnie per viaggi in lungo e in largo per il Mediterraneo, alla scoperta delle isole greche e anche nel Mare del Nord. Viaggi alla scoperta di luoghi meravigliosi quando il clima è mite e le giornate si allungano.

Il calo dei contagi di Coronavirus permette di viaggiare con maggiore tranquillità. Tanto che su diverse navi da crociera è stato tolto l’obbligo di mascherina per i vaccinati. Per il momento la disposizione riguarda le navi che viaggiano nei Caraibi e partono dagli Stati Uniti. Presto, però, potrebbero estendersi anche ad altre rotte.

Di seguito, vi segnaliamo tutte le migliori offerte di viaggi in crociera per la primavera 2022.

Primavera in crociera: tutte le offerte da prendere subito

Questo è il momento per prenotare un bel viaggio in crociera per la prossima primavera. Tante sono le occasioni di viaggi low cost offerte dalle compagnie per una vacanza di relax e bellezza, magari per il periodo di Pasqua o i ponti di primavera.

Ecco una selezione delle migliori offerte per viaggi in crociera a primavera nel Mediterraneo e nel Mare del Nord. Le offerte sono dal portale Crociere.com.

Italia, Malta, Spagna e Francia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 4 aprile 2022

Percorso: Genova – Civitavecchia – Palermo – Malta La Valletta – Barcellona – Marsiglia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 519 euro, Cabina esterna 609 euro, Cabina esterna con balcone 769 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Genova, Civitavecchia, Palermo, La Valletta, Barcellona, Palma di Maiorca, Marsiglia

Compagnia: MSC

Nave: MSC Grandiosa

Durata: 10 giorni e 9 notti

Imbarco: Genova

Data di partenza: 18 aprile 2022

Percorso: Genova – Civitavecchia – Palermo – Malta La Valletta – Barcellona – Palma di Maiorca – Marsiglia – Genova

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 549 euro, Cabina esterna 649 euro, Cabina esterna con balcone 879 euro. MSC Yacht Club: 4.179 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Norvegia, Danimarca

Compagnia: Royal Caribbean International

Nave: Voyager of The Seas

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Copenaghen

Data di partenza: 24 aprile 2022

Percorso: Copenaghen, Oslo, Kristiansand, Skagen, Aarhus, Copenaghen

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 559 euro, Cabina esterna 809 euro, Cabina esterna con balcone 881 euro, Suite 1.376 euro. Pensione completa.

Venezia, Brindisi, Mykonos, Pireo

Compagnia: MSC

Nave: MSC Armonia

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Venezia

Data di partenza: 1 maggio 2022

Percorso: Venezia – Brindisi– Mykonos – Piero Atene – Zadar– Venezia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 639 euro, Cabina esterna 749 euro, Cabina esterna con balcone 1.029 euro, Suite 1.429 euro. Offerta: bambini gratis fino a 12 anni.

Italia, Isole, Baleari, Spagna, Francia

Compagnia: Costa

Nave: Costa Toscana

Durata: 8 giorni e 7 notti

Imbarco: Civitavecchia – Roma

Data di partenza: 16 maggio 2022

Percorso: Civitavecchia – Napoli – Ibiza – Formentera – Valencia – Marsiglia – Savona – Civitavecchia

Prezzi (a persona, tasse incluse): Cabina interna 639 euro, Cabina esterna 789 euro, Cabina esterna con balcone 889 euro, Suite 2.309 euro. Offerta: bambini gratis fino a 17 anni.

