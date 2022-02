Dove si trova il vincitore di 4 ristoranti di Alessandro Borghese in Sardegna

By

Nell’ultima puntata del 2022 di 4 ristoranti il vincitore è stata un’osteria della Barbagia, in Sardegna, premiata da Alessandro Borghese. Scopriamo di più sul ristorante e su questa zona dell’isola italiana.

Durante l’ultima tappa del suo lungo viaggio alla ricerca delle migliori cucine d’Italia con 4 ristoranti, il van dai vetri oscurati di Alessandro Borghese si è recato in Barbagia, una zona meravigliosa della Sardegna.

Qui ha ottenuto il premio un’osteria chiamata Abbamele, che incontra il gusto della tradizione di questa zona di pastori alla modernità della cucina. Ma sapete dove si trova questa zona fantastica della Sardegna? Ve lo diciamo noi.

Dove si trova il ristorante premiato da Borghese

Per la puntata dedicata alla Sardegna, che è stata l’ultima della nuova stagione del programma Alessandro Borghese ha cercato il miglior ristorante della via dei pastori in Sardegna. Questa zona poco conosciuta dell’isola si chiama Barbagia.

Mentre la maggior parte delle persone associa l’isola al mare color smeraldo e alle spiagge sabbiose, l’interno della Sardegna è ricco di pittoresche colline e montagne, che nascondono affascinanti cittadine, tradizioni e storia.

La Barbagia di 4 ristoranti: un luogo meraviglioso in Sardegna

Barbagia deriva dal nome che Cicerone diede a questa terra, ovvero “terra dei barbari”, un appellativo che è rimasto nel tempo e nella storia.

Questa zona della Sardegna è abitata da circa 120 mila persone, con il capoluogo della regione che è Nuoro. Per molti secoli l’area difficilmente raggiungibile dei monti del Gennargentu ha servito le popolazioni autoctone come rifugio, soprattutto durante le invasioni di civiltà straniere, come i Cartaginesi o i Romani.

Se siete appassionati di montagna e natura, sicuramente questa zona della Sardegna è quello che fa per voi: tanti sentieri escursionistici, panorami mozzafiato, magiche strade e architetture antiche.

La Barbagia contiene in sé tantissime tradizioni: infatti, è la regione con alcune delle città carnevalesche più famose della Sardegna. Il paese di Mamoiada ospita ogni anno, ad esempio, i famosi balli dei mamuthones e degli issohadores, mentre nel paese di Ottana la parte principale dei festeggiamenti carnevaleschi è la sfilata di Sos Boes e Sos Merdules.

Un importante patrimonio culturale della zona, inserito nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, è l’antica forma di canto pastorale detta canto a tenore.