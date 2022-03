Dove farsi il bagno al mare in pieno inverno e trovare l’acqua calda. Alle Canarie! Ecco qual è l’isola più calda delle Canarie in inverno. La spiaggia dove andare

Avete voglia di sole, mare e di farvi un bel bagno in pieno inverno? L’unica soluzione sembra partire per i Caraibi o per qualche atollo dell’Oceano? Invece a due passi da noi ci sono isole dove anche a febbraio o a marzo potrete andare al mare e godere di uno splendido sole quasi estivo. Sono le isole Canarie!

Le Isole Canarie sono sponsorizzate infatti come le isole dove il sole splende sempre e dove fa sempre caldo, anche in inverno. Ma non è proprio così. Sebbene il clima delle Isole Canarie sia invidiabile e molto mite, in pieno inverno le temperature scendono e diventano ben poco da spiaggia. Ma non ovunque. In un’isola, o meglio in una zona specifica, delle Canarie il clima è davvero sempre caldo.

L’isola delle Canarie dove fa più caldo

Le Isole Canarie si trovano al di sopra del Tropico del Cancro e vantano quindi un clima subtropicale tutto l’anno. Certo a queste latitudini non si può parlare di inverni freddi visto che in pieno gennaio le temperature scendono a una media minima di 15 gradi e una massima di 21. Un clima mite però non da spiaggia. Le acque superficiali sono poi piuttosto fredde e si aggirano sui 18 gradi, difficile quindi farsi un bagno senza la muta.

In estate i venti africani tendono a scaldare soprattutto le isole più vicine, Lanzarote e Fuerteventura, e le correnti del Nord fanno scendere a Tenerife aria bollente intorno ai 35 gradi.

La situazione è ben diversa in inverno quando a risultare più calda è l’isola di Gran Canaria. In particolar modo la zona più calda è quella sud-ovest compresa fra Puerto de Mogan e Puerto Rico. La spiaggia di Puerto Rico è la più calda delle Canarie grazie alla sua particolare conformazione. Una conca sovrastata da una vallata che la protegge dai venti.

Poco distante la Playa de Amadores, spiaggia degli amanti, è una piccola spiaggia nella baia lunga quasi 1 km di sabbia dorata affacciata su un mare cristallino sempre calmo per via degli scogli. Qui vige il silenzio e la tranquillità, tanto che la musica ad alto volume e giochi a pallone sono vietati.

In queste spiagge, in particolare in quella di Puerto Rico, si concentrano durante l’inverno gli abitanti di Gran Canaria in cerca di sole.

Se volete dunque ritagliarvi un po’ di sapore di estate, o almeno di primavera, le isole Canarie e in particolar modo Gran Canaria vi attendono per un tuffo fuori stagione.