Le ultime offerte Ryanair per la Grecia in estate: le occasioni per viaggi low cost da prendere subito.

Arrivano da Ryanair nuove imperdibili offerte per volare in Grecia la prossima estate. Occasioni da prendere subito per viaggiare a prezzi imbattibili.

“Scopri la Grecia” è l’ultima promozione di Ryanair che mette a disposizione numerosi voli per viaggiare dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Si tratta dunque di offerte da sfruttare per le vacanze di Pasqua, i ponti di primavera e l’inizio dell’estate. Una stagione dove nelle isole della Grecia si possono fare già i primi bagni al mare.

L’offerta scade il 28 febbraio prossimo. Affrettatevi a prenotare il vostro volo. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle ultime offerte della compagnia aerea low cost.

Offerte Ryanair per la Grecia in estate: occasioni per viaggi low cost

Da non perdere per nulla al mondo le ultime offerte di Ryanair per viaggiare in Grecia la prossima primavera-estate. La compagnia aerea low cost mette a disposizioni numerosi voli in partenza dall’Italia a prezzi scontati da 24,99 euro, ma con possibilità di trovare diversi voli anche a tariffe più basse.

La promozione è per viaggiare dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Un periodo dunque in cui sono compresi le vacanze di Pasqua (la domenica di Pasqua è il 17 aprile), i ponti del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, insieme alle prime vacanze estive di giugno.

Per prenotare il proprio volo in offerta c’è tempo fino a lunedì 28 febbraio. Avete a disposizione un weekend per andare sul sito di Ryanair e cercare i voli più adatti alle vostre esigenze e preferenze. Alla promozione si applicano i termini le condizioni di Ryanair. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

