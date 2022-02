Le previsioni meteo del weekend di Carnevale 2022: che tempo farà in Italia. Gli ultimi aggiornamenti.

Un nuovo colpo di coda dell’inverno, anche se il vero inverno non c’è stato, è in arrivo sull’Italia per il weekend di Carnevale del 26-27 febbraio. Mentre le città preparano eventi in piazza e sfilate di carri allegorici, a guastare i festeggiamenti ci si metterà il maltempo.

Dal Nord Europa è in arrivo un fronte freddo che porterà piogge, temporali, grandine e nevicate anche a bassa quota. Il peggioramento inizierà nella giornata di venerdì 25 febbraio e si rafforzerà proprio durante il weekend. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle previsioni del tempo.

Meteo del weekend di Carnevale 2022: che tempo farà in Italia

Addio all’anticiclone che aveva portato il bel tempo con giornate limpide e soleggiate su gran parte d’Italia, il weekend di sabato 26 e domenica 27 febbraio, quello di Carnevale, sarà segnato dalla pioggia, dai temporali e dalla neve. Il maltempo colpirà inizialmente il Centro-Nord poi raggiungerà anche le regioni meridionali. La Sardegna e la Sicilia meridionale saranno risparmiate dal cattivo tempo.

Il peggioramento delle condizioni meteo è cominciato già dalla metà giornata venerdì 25 febbraio, con le prime piogge tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Il tempo instabile, poi, ha cominciato ad estendersi alle altre regioni del Nord e del Centro: Veneto, Friuli Venezia Giulia, zone dell’Appennino Tosco Emiliano, Umbria e Marche. In serata le piogge si estenderanno a basso Veneto, Lombardia sudorientale ed Emilia centro-occidentale. Mentre sul resto del Centro-Nord i fenomeni si intensificheranno. Come prevede 3bmeteo.

Sull’Appennino settentrionale nevicherà fino a quota 600-800 metri. Invece al Sud il tempo sarà ancora stabile.

Il vero peggioramento, tuttavia, sarà nel weekend e in particolare nella giornata di sabato 26 febbraio. Si formerà un vortice di bassa pressione al Centro che colpirà soprattutto il versante adriatico, con precipitazioni anche intense e a carattere temporalesco. Sono attese anche grandinate e nevicate fino a bassa quota. Nella serata di sabato il maltempo si estenderà al Sud Italia. Mentre al Nord e sulle regioni occidentali le condizioni meteo saranno più stabili.