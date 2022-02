Le previsioni meteo del weekend di Carnevale 2022: che tempo farà in Italia. Gli ultimi aggiornamenti.

Un nuovo colpo di coda dell’inverno, anche se il vero inverno non c’è stato, è in arrivo sull’Italia per il weekend di Carnevale del 26-27 febbraio. Mentre le città preparano eventi in piazza e sfilate di carri allegorici, a guastare i festeggiamenti ci si metterà il maltempo.

Dal Nord Europa è in arrivo un fronte freddo che porterà piogge, temporali, grandine e nevicate anche a bassa quota. Il peggioramento inizierà nella giornata di venerdì 25 febbraio e si rafforzerà proprio durante il weekend. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle previsioni del tempo.

Meteo del weekend di Carnevale 2022: che tempo farà in Italia

Addio all’anticiclone che aveva portato il bel tempo con giornate limpide e soleggiate su gran parte d’Italia, il weekend di sabato 26 e domenica 27 febbraio, quello di Carnevale, sarà segnato dalla pioggia, dai temporali e dalla neve. Il maltempo colpirà inizialmente il Centro-Nord poi raggiungerà anche le regioni meridionali. La Sardegna e la Sicilia meridionale saranno risparmiate dal cattivo tempo.

Il peggioramento delle condizioni meteo è cominciato già dalla metà giornata venerdì 25 febbraio, con le prime piogge tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana. Il tempo instabile, poi, ha cominciato ad estendersi alle altre regioni del Nord e del Centro: Veneto, Friuli Venezia Giulia, zone dell’Appennino Tosco Emiliano, Umbria e Marche. In serata le piogge si estenderanno a basso Veneto, Lombardia sudorientale ed Emilia centro-occidentale. Mentre sul resto del Centro-Nord i fenomeni si intensificheranno. Come prevede 3bmeteo.

Sull’Appennino settentrionale nevicherà fino a quota 600-800 metri. Invece al Sud il tempo sarà ancora stabile.

Il vero peggioramento, tuttavia, sarà nel weekend e in particolare nella giornata di sabato 26 febbraio. Si formerà un vortice di bassa pressione al Centro che colpirà soprattutto il versante adriatico, con precipitazioni anche intense e a carattere temporalesco. Sono attese anche grandinate e nevicate fino a bassa quota. Nella serata di sabato il maltempo si estenderà al Sud Italia. Mentre al Nord e sulle regioni occidentali le condizioni meteo saranno più stabili.

Le previsioni meteo del weekend in dettaglio

Per la giornata di sabato 26 febbraio, il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni del Nord Italia, salvo qualche nevicata al mattino sulle Alpi e sull’Appennino Emiliano e Romagnolo fino a 400-600 metri. Al Centro, il tempo sarà stabile e soleggiato su Sardegna, Toscana e Lazio, eccetto qualche pioggia sparsa sul basso Lazio e qualche nevicata sull’Appennino, anche fino a 300-500 metri di quota.

Più instabile il tempo sulle regioni adriatiche, con piogge e anche temporali lungo la costa e neve a quote collinari, in alcuni casi fino in pianura. In serata il tempo migliorerà su Marche e Umbria. Mentre il maltempo raggiungerà il Sud Italia. I primi fenomeni raggiungeranno la Campania, il Molise e la Basilicata. Poi si estenderanno alla Puglia, alla Calabria e alla Sicilia settentrionale. Sono previsti anche rovesci e grandinate. Nell’entroterra, nevicherà sull’Appennino, fino a bassa quota. Le temperature diminuiranno sull’Adriatico e al Sud, mentre saranno stabili altrove. I venti soffieranno forti e i mari saranno agitati.

Per domenica 27 febbraio, il tempo sarà ancora stabile al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, eccetto qualche annuvolamento sulla Romagna e sporadiche nevicate sull’Appennino settentrionale. Il tempo migliorerà al Centro, con nuvolosità irregolare e qualche pioggia isolata sul medio-basso versante Adriatico e qualche nevicata in Appennino, fino a quote collinari. Sono previste schiarite al Sud, in Campania, lungo la costa. Mentre sulle altre regioni insisteranno ancora annuvolamenti irregolari, con piogge locali, rovesci e temporali sulle coste di Molise e Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Previste ancora nevicate sull’Appennino meridionale, fino a quote collinari. Il tempo migliore sulla Sicilia meridionale.

Le temperature scenderanno ancora al Sud. I venti soffieranno forti settentrionali. I mari saranno mossi o molto mossi. Dove soffierà il vento forte sono attese mareggiate.

