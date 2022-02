Profumo di Oscar per Johnny Depp: dove vive il divo di Hollywood?

Nonostante le controversie degli ultimi anni, Johnny Depp sta tornando alla ribalta e pare che quest’anno potrebbe vincere un Oscar. Sapete dove vive la star? Ve lo diciamo noi.

Johnny Depp è uno dei veri divi di Hollywood che, nonostante i suoi problemi legali con l’ex moglie Amber Heard, continua ad essere uno degli attori più amati al mondo.

Quest’anno, il prossimo mese, i fan vorrebbero tanto che vincesse un Oscar per il film Minamata, sperando che riesca ad ottenere la statuetta. Ma sapete dove vive uno degli attori più amati al mondo?

Johnny Depp, ecco dove vive la star

Come si può ben immaginare, Johnny Depp possiede immobili in tutto il mondo, dove vive in base ai suoi impegni. Ha proprietà a Los Angeles, in Francia, dove possiede un intero villaggio, e alle Bahamas, dove c’è un’isola tutta sua.

La sua casa abituale, diciamo così, si trova sulla strada delle colline di Hollywood, una delle zone più gettonate dai vip di tutto il mondo.

Johnny Depp ha acquistato la proprietà nel 1995, per ben 1,8 milioni di dollari. È stato riferito che l’enorme spazio contiene ben 5 case, una proprietà degna di un divo del cinema. Qui, la star passa la maggior parte del suo tempo, quando ovviamente non si trova in giro per girare qualche nuovo film.

Il villaggio in Francia

Vi abbiamo accennato che Depp ha acquistato un vero e proprio borgo in Francia.

Situato nella paradisiaca zona della Costa Azzurra, il borgo provenzale del XIX secolo si trova a soli 27 km dall’affascinante calamita delle celebrità Saint-Tropez.

Johnny Depp ha acquistato la tenuta nel 2001, quando era all’apice della sua fama ed era sposato con Vanesa Paradis. Secondo quanto riferito, l’attore ha speso circa 10 milioni di dollari per rinnovare gli edifici del villaggio, restaurando in modo sensibile le strutture in pietra e travi in legno, durante i suoi 14 anni di relazione con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis.

