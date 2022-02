Previsioni meteo del weekend 18-20 febbraio: il tempo in Italia. Cosa dobbiamo aspettarci.

Siamo a un nuovo weekend, il penultimo di febbraio, prima dell’ultimo del mese che coinciderà con quello di Carnevale. Già in questo, comunque, prenderanno il via le manifestazioni confermate. Che tempo dobbiamo aspettarci?

Il Centro-Nord Europa è minacciato dalla tempesta Eunice, con fortissime raffiche di vento che hanno già causato pesanti danni in Germania e ora si stanno abbattendo sul Regno Unito. L’allerta è massima, i britannici sono chiusi in casa e numerosi voli sono stati cancellati.

L’Italia verrà solo sfiorata dalla tempesta, che comunque porterà tempo variabile nel weekend. Addio tempo stabile con giornate soleggiate che abbiamo avuto durante la settimana. Da venerdì e fino a domenica avremo un generale peggioramento, con nubi, nebbie, piogge, temporali, vento e neve. Di seguito le previsioni in dettaglio.

Meteo weekend 18-20 febbraio: il tempo in Italia

Ci avevamo fatto l’abitudine a un clima già primaverile, con temperature miti, giornate soleggiate e qualche pioggia sporadica. Sebbene durante l’inverno siano stati pochi i periodi veramente freddi. È ancora presto, però, per la primavera vera e propria e il weekend del 18-20 febbraio sarà caratterizzato da tempo instabile o variabile, con temperature in calo. Sarà la coda della tempesta Eunice, che imperversa al Centro-Nord Europa, a lambire l’Italia e portare il maltempo.

Sulla nostra Penisola è in arrivo un fronte di bassa pressione che porterà inizialmente un peggioramento sulle regioni di Nord-Ovest. Il peggioramento sarà soprattutto tra sabato 19 e domenica 20 febbraio. Sul nostro Paese, tuttavia, non sia abbatterà la tempesta che sta colpendo duramente il Nord Europa. Le piogge saranno per lo più deboli e non interesseranno nemmeno tutta Italia. Come spiega 3bmeteo, non sarà una vera perturbazione.

Un peggioramento più consistente, invece, con freddo e vento forte si avrà all’inizio della prossima settimana, a partire da lunedì 21 febbraio. È ancora presto, tuttavia, per previsioni dettagliate.

Nella giornata di venerdì 18 febbraio, il tempo sarà caratterizzato da cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde, in Pianura Padana e lungo le coste del medio Adriatico. Sulle altre regioni del Centro Nord sono previste nubi sui versanti di Liguria e Friuli, con piogge alla sera, e annuvolamenti sul versante tirrenico con piogge locali, soprattutto in Toscana. Cieli più soleggiati al Sud Italia, con nuvolosità irregolare tra Campania e Calabria. Le temperature sono in calo al Nord e in rialzo al Centro e al Sud.