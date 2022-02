By

Le origini di Benedict Cumberbatch, dove è nato e cosa sappiamo sul nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

I fan dell’universo Marvel sono in agitazione. Finalmente, dopo tanta attesa, sta per uscire un nuovo film pazzesco: Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Un nome che ricorda immediatamente un fumetto classico, uno di quelli che ci teneva incollati alle pagine notte e giorno.

Ad interpretare l’incredibile Doctor Strange, ovviamente, torna Benedict Cumberbatch e, per chi non fosse super addicted della storia, del personaggio e soprattutto dell’attore, siamo qui per raccontarvi dove è nato Benedict Cumberbatch e le origini del pazzesco protagonista di Doctor Strange.

Benedict Cumberbatch le origini del Doctor Strange

Conosciamo Benedict per diversi ruoli attoriali di spicco. Da Lo Hobbit, passando per Imitation Game e per la famosissima serie tv Sherlock. Ma negli ultimi anni Benedict è diventato ancor più popolare grazie al suo ruolo nei panni di Doctor Strange nella famigerata saga degli Avengers.

Ma quali sono le origini di Benedict Cumberbatch? Dove è nato e cosa ha fatto prima di approdare nel mondo del cinema?

Dove è nato e i primi passi nello spettacolo

Benedict Cumberbatch classe 1976, nasce a Londra. Un vero e proprio londinese DOC da una coppia di attori: Timothy Carlton Congdon Cumberbatch e Wanda Ventham. La sua passione per la recitazione è quindi di famiglia e lo accompagna da sempre. I primi ruoli arrivano già nella scuola dell’obbligo e si perfezionano – ovviamente – durante gli anni alla scuola di Drammaturgia all’Università di Manchester e alla London Academy of Music and Dramatic Art.

Il successo con Doctor Strange e cosa sappiamo sul nuovo film

In occasione del Big Game, Marvel Studios, ha deciso di rendere pubblico per i fan un nuovo trailer e il poster ufficiale del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia in attesa di vederlo al cinema il 4 maggio.

La trama del nuovo film con Benedict Cumberbatch

La trama del nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia è ancora piuttosto avvolta dal mistero, ma dai trailer qualcosa stiamo capendo. Sicuramente ci tufferemo in un viaggio verso l’ignoto con il Doctor Strange che espanderà i confini del Multiverso come mai prima di ora. Insieme a lui tante vecchie conoscenze come Wanda Vision, ad esempio!



Siamo pronti allora a tuffarci nel nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia?