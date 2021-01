Disney+: arriva WandaVision, la serie tv Marvel dalla trama top secret

L’universo Marvel è approdato su Disney+! Oggi 15 gennaio 2021 arriva sulla piattaforma una nuova serie tv firmata Marvel Studios.

Sulla piattaforma di Disney+ è arrivato l’Universo Marvel! Gli appassionati del mondo dei supereroi non vedono l’ora di poter vedere la nuova serie tutta d’un fiato. “WandaVision” è il nuovo prodotto Marvel Studios dalla trama assolutamente top secret! Disney+ sta facendo di tutto per svelare il meno possibile degli intrecci narrativi della nuova serie, disponibile da oggi 15 gennaio.

WandaVision, trama e anticipazioni su Disney+

“Le immagini sono in bianco e nero e loro due sono assolutamente adorabili. Sono pazzamente innamorati e non c’è un solo suggerimento che ci riporti alla mente gli Avengers o il resto dell’Universo Cinematografico Marvel”, queste le parole della sceneggiatrice della serie Jac Schaeffer. Poi ancora il regista Matt Shakman, che ha firmato tutti e nove gli episodi della serie:” Si preoccupano di nascondere i loro poteri ai nuovi amici e vicini di tutti e due ma quando vengono spinti a svelare qualcosa in più sul loro passato, si bloccano. In quel momento iniziamo a capire che le cose non sono esattamente come sembrano.”

La trama diverrà sempre più chiara man mano che si guardano i nove episodi. E’ chiaro, tuttavia, l’intento di scimmiottare le sit-com classica, come ha ribadito lo stesso Shakman: “Prima di iniziare le riprese, abbiamo dato vita a un campo di addestramento per le sit-com con tutto il cast. Abbiamo guardato svariati episodi di vecchie serie e abbiamo sperimentato diversi stili per comprendere la fisicità e il linguaggio di ogni epoca.”

La storia di “WandaVision” parte dopo gli eventi di “Avengers: Endgame” e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Per emulare ancora di più l’atmosfera della vera sit-com, tra l’altro, il primo episodio è stato girato davanti ad un pubblico vero.