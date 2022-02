La Ryanair lancia un’offerta allettante ma solo fino alla mezzanotte di oggi 9 febbraio: acquista un volo, l’altro è a metà prezzo

La Ryanair ci ha abituato ad offerte sempre molto interessanti e non si smentisce nemmeno questa volta. La nuova promozione della compagnia aerea low cost più famosa del mondo è perfetta per chi viaggia in due. Già perché sul secondo posto a sedere acquistato sul medesimo volo sarà applicato uno sconto del 50%. L’offerta di Ryanair è però a tempo, ovvero dura solo poche ore. Terminerà infatti alla mezzanotte del 9 febbraio. Meglio sbrigarsi a prenotare!

Offerta Ryanair: il secondo volo a metà prezzo

Che vogliate partire per una fuga di San Valentino con la vostra dolce metà o regalarvi un weekend di primavera con un’amico o regalare un city break a vostra madre l’offerta di Ryanair sul secondo volo a metà prezzo è quella giusta per voi. Vi permette infatti di risparmiare ben il 50% sul secondo posto a sedere prenotato sul medesimo volo. Ovvero dovete viaggiare in due.

La prenotazione deve essere effettuata entro la mezzanotte del 9 febbraio – entro dunque poche ore – per partire poi partire dal 10 febbraio al 31 marzo. Dunque è incluso il weekend di San Valentino: un’ottima idea regalo!

L’offerta di Ryanair sul secondo volo a metà prezzo si applica solo sulla tariffa Value, ovvero quella che include solo un piccolo bagaglio a mano da sistemare sotto il sedile anteriore. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare il priority con un sovraprezzo di circa 14 euro a tratta a persona.

Come fare per prenotare l’offerta

Basta andare sul sito di Ryanair entro la mezzanotte del 9 febbraio e cliccare sulla sezione ‘prenota il secondo posto a metà prezzo’. Bisogna inserire la città di partenza e poi si può scegliere se indicare una data precisa e una destinazione altrettanto precisa, oppure vedere tutte le opzioni possibili. Ci sono quasi tutte le destinazioni del network dalle isole, per fare una piccola vacanza di primavera, alle città.

I prezzi dei voli hanno un’enorme differenza di prezzo non solo in base alla destinazione, ma anche in base ai giorni. I weekend come sempre sono le giornate più care, ma se spulciate con attenzione si trovano ottimi incastri. Molti dei voli partono da circa 19 euro a tratta, ma si trovano anche offerte a 12 euro a volo.

Ad esempio da Roma a Bruxelles e ritorno con partenza il 22 e ritorno il 25 febbraio in due persone si spendono in totale 93 euro. Ovvero circa 23 euro a tratta a persona. Se si sceglie di andare 5 giorni a Ibiza a fine marzo si spendono in totale andata e ritorno per 2 persone appena 62 euro!

Da tenere conto quando si viaggia in due con Ryanair è la questione del posto a sedere: l’assegnazione del posto è casuale e dunque è molto probabile – se non certo – che sebbene la prenotazione sia una non si viaggerà vicini. Se non si vuole stare distanti bisogna acquistare i posti a sedere. Fra l’acquisto del trolley e il posto a sedere potreste però vedere lievitare il prezzo. Se volete risparmiare viaggiate leggeri e rimandate all’arrivo lo stare vicino così da approfittare dell’offerta volo a metà prezzo!