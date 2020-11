Torna The Crown con la quarta stagione: ecco i luoghi della serie tv sulla Regina Elisabetta.

L’attesa è quella delle grandi occasioni: gli appassionati alle vicende della famiglia reale britannica potranno finalmente guardare la quarta stagione dell’amatissima serie tv The Crown, che arriva su Netflix il 15 novembre.

A un anno di distanza dalla terza stagione, con Oliva Colman nelle vesti della Regina Elisabetta II e Helena Bonham Carter in quelli di sua sorella, la principessa Margaret, questa nuova stagione si annuncia elettrizzante. Vedremo infatti una giovanissima Lady Diana, appena fidanzata con il principe Carlo, mentre a sfidare Elisabetta nel suo ruolo di leader si imporrà Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson.

Non vogliamo svelarvi la trama, però, qui vi portiamo alla scoperta dei luoghi più belli dove è stata girata la serie tv, da Londra alla Scozia, da Buckingham Palace alle residenze e castelli della regina Elisabetta. Nella fiction, naturalmente, altri luoghi prendono il posto di quelli reali, ma evocando la stessa atmosfera regale degli originali. Ecco dove è stata girata la serie.

The Crown: i luoghi della serie tv sulla Regina Elisabetta

Al via, dopo una grande attesa la 4^ stagione della serie tv The Crown, che racconta le vicende della Corona del Regno Unito di Gran Bretagna e della famiglia reale britannica, a cominciare dalla Regina Elisabetta II. La serie, ideata da Peter Morgan, è stata girata quasi interamente nel Regno Unito e in alcune località all’estero.

Gli interni e alcune scene esterne ricostruite sono state girate negli Elstree Studios, importanti studi cinematografici situati a di Borehamwood, nei pressi di Londra. Qui sono stati girati anche alcuni episodi della saga di Star Wars e Il discorso del Re, altro film di successo sulla monarchia britannica, questa volta la storia di Re Giorgio VI, il padre di Elisabetta. Agli Estree Studios per The Crown sono state girate le scene di interni ed esterni della sede del governo britannico, il numero 10 di Downing Street, con il celebre viale e il portoncino nero.

Scopriamo insieme le principali location di The Crown.

Lancaster House

Le scene a Buckingham Palace sono state girate alla Lancaster House. Si tratta di una residenza in stile neoclassico costruita nel 1825 e situata nel centro di Londra, nei pressi di St. James Park. Un tempo era la residenza privata del Duca di York e oggi ospita eventi governativi. I suoi interni, con l’imponente scalinata e le sale enormi, con arredi in stile Luigi XIV, sono perfetti per rappresentare il palazzo reale. Qui infatti sono state girate altre scene di film ambientate sempre a Buckingham Palace, in The Young Victoria, Il discorso del Re e Downton Abbey.

Wrotham Park

Un’altra location utilizzata per girare alcune scene ambientate a Buckingham Palace. Wrotham Park è una elegante residenza di campagna in stile neo-palladiano situata a South Mimms, nell’Hertfordshire. Si trova a una trentina di chilometri dal centro di Londra e fu realizzata dall’archietto Isaac Ware, nel 1754, per l’Ammiraglio John Byng. Appartiene ancora alla stessa famiglia ed è una delle più grandi residenze private vicino a Londra. I suoi esterni sono stati utilizzati in oltre sessanta produzioni cinematografiche.

Wilton House

Ancora scene di The Crown ambientate a Buckingham Palace sono state girate in un’altra prestigiosa residenza, Wilton House. Sempre una prestigiosa residenza di campagna inglese, si trova nella cittadina di Wilton, vicino a Salisbury, nel Wiltshire. Per quattro secoli è stata la residenza dei conti di Pembroke. A Wilton House sono girate le scene degli interni di Buckingham Palace, in particolare nella Double Cube Room, una stanza enorme, lunga 18 metri, larga e alta 9 metri, con arredi e decori lussuosi. In The Crown è una delle sale formali del palazzo.

Royal Naval College

La parte esterna di Buckingham Palace è stata girata al Royal Naval College di Greenwich, imponente complesso monumentale che si affaccia sul Tamigi, riconosciuto Patrimonio Unesco. Il Royal Naval College, costruito tra il 1696 e il 1712, era un ospedale per marinai. Quando nel 1869 l’ospedale fu chiuso, il complesso venne trasformato in college, attivo fino al 1998. Oggi è gestito dalla Greenwich Foundation for the Old Royal Naval College e adibito a vari usi, da museo a sede della University of Greenwich e del Trinity College of Music. Nella serie The Crown, l’edificio di nord-est del complesso, il Queen Anne Court, dove ha sede l’Univsersità di Greenwich, è utilizzato come facciata di ingresso a Buckingham Palace all’interno del Quadrangle, il grande cortile di accesso al palazzo.

Cattedrale di Ely

L’imponente Cattedrale di Ely, dedicata alla Santa e Indivisibile Trinità, è stata utilizzata per le riprese ambientate nella Cattedrale di Westminster. In particolare, qui sono state girate le scene di The Crown sul matrimonio di Elisabetta e Filippo. La Cattedrale si trova nella città di Ely, nel Cambridgeshire ed è antichissima, risale al 1083, anno della prima costruzione, terminata nel 1375. È una tipica cattedrale gotica. Molti altri film sono stati girati qui. La Cattedrale appare anche sulla copertina dell’album dei Pink Floyd The Division Bell.

Cattedrale di Winchester



Un’altra storica cattedrale gotica inglese è stata utilizzata nella serie tv, è la Cattedrale di Winchester, nell’omonima città della contea di Hampshire. È una delle più grandi cattedrali d’Europa e la più lunga tra quelle gotiche, con ben 170 metri di lunghezza. La prima pietra fu posta nel 1079. La Cattedrale è dedicata alla Santa Trinità, a San Pietro e San Paolo. Questa location è stata utilizzata per la scena del funerale di Wiston Churchill, che fu celebrato nella nella Cattedrale di Saint Paul a Londra e sempre qui è stata girata la scena del matrimonio di Carlo con Diana, che vedremo proprio in questa quarta stagione di Thw Crown, anche questo celebrato nella Cattedrale di Saint Paul.

Castello di Belvoir

Le scene di The Crown ambientate al Castello di Windsor sono state girate i realtà nel Castello di Belvoir. È un castello storico medievale di origine normanna, costruito nel 1067, ricostruito più volte e ristrutturato a inizio Ottocento. Si trova nella contea di Leicestershire, nelle Midlands, a circa 10 km dalla città di Grantham. Qui sono stati girati numerosi film, dal Piccolo Lord a The Young Victoria.

Englefield House

Le scende di The Crown ambientate a Sandringham House, abitazione privata della famiglia reale britannica, sono state girate a Englefield House, una residenza di campagna in stile elisabettiano del 1558, situata nella contea di Berkshire. Si tratta di una casa privata, inserita nel National Heritage List for England. I suoi giardini sono aperti al pubblico in alcuni giorni durante l’anno, mentre la residenza può essere visitata da gruppi su appuntamento. La vera Sandringham è la casa dove la Regina Elisabetta trascorre le vacanze di Natale con la famiglia e dove è morto suo padre, Giorgio VI.

Hatfield House

Ancora una prestigiosa residenza di campagna. Hatfield House era apparteneva a Enrico VIII e qui, nell’Old Palace, edificio del 1485 che fa parte della proprietà, crebbero i suoi figli. La residenza principale è un palazzo costruito nel 1611, nello stile dell’architettura giacobiana. In The Crown la residenza è utilizzata coma casa della regina Mary.

Castello di Caernarfon



L’imponente Castello di Caernarfon è una grandiosa fortezza medievale risalente al XIII secolo e situata in Galles, nell’omonima città di Caernarfon, contea di Gwynedd. L’attuale struttura del castello fu fatta costruire da Re Edoardo I d’Inghilterra e fu completata nel 1330. Il Castello di Caernarfon è Patrimonio Unesco dal 1986. Qui nel 1969 si è tenuta la cerimonia di investitura di Carlo come Principe di Galles, rappresentata nella 3^ stagione di The Crown, girata nello stesso luogo dove è avvenuta. Il castello è una delle poche location della serie che corrispondono a un luogo reale. Lo rivedremo ancora nella quarta stagione.

