Eurovision 2022 a Torino: scelti i presentatori del festival. I nomi comunicati sul palco di Sanremo,

Procede spedita l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Fremono i preparativi e gli allestimenti per il concorso canoro europeo che dal 10 al 14 maggio si svolgerà nel capoluogo piemontese.

In quei giorni arriveranno a Torino i cantanti selezionati, i loro staff e il pubblico per partecipare alle selezioni delle serate finali, con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022.

Gli organizzatori della manifestazione, tra cui la Rai per l’Italia, hanno scelto Torino come sede del festival. La città l’ha spuntata su Bologna, Milano, Pesaro, Rimini, le altre candidate alla selezione di una rosa di città che si era via via ristretta.

L’Italia ospiterà l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest a seguito della vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam. Da tradizione, ospita la kermesse il Paese dei vincitori dell’edizione dell’anno prima.

Nel frattempo, sono stati finalmente annunciati i nomi dei presentatori dell’Eurovison 2022 di Torino. Ecco chi sono.

Eurovision 2022 a Torino: ecco i nomi dei presentatori

Sono stati annunciati ieri sera da Amadeus sul palco di Sanremo. I presentatori dell’Eurovision 2022 che si svolgerà a Torino saranno Laua Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

I nomi sono in parte una sorpresa e in parte una conferma. Già nei mesi scorsi si vociferava su Alessandro Cattelan, brillante conduttore tv con una lunga esperienza nel campo musicale, con esordi ad All Music a MTV Italia. Laura Pausini è una star della canzone italiana che si è affermata in tutto il mondo. Mentre Mika, da anni molto legato all’Italia dove ha debuttato come conduttore a X Factor, è il presentatore che dà rilievo internazionale all’evento.

Al momento dell’annuncio dei nomi dei tre conduttori dell’Eurovision 2022, in collegamento con Torino, è partito il conto alla rovescia dell’evento, proiettato sulla Mole Antonelliana, che ha segnato i 100 giorni dall’inizio del festival.

L’Eurovision Song Contest sarà trasmesso in diretta dalla Rai con tre prime serate: il 10 e il 12 maggio si svolgeranno le semifinali, mentre sabato 14 maggio è in programma la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022.

L’Eurovision Song Contest 2022 è uno degli show trasmessi in diretta più importanti al mondo. È seguito in 41 Paesi, con una audience di 200 milioni di spettatori. Anche negli Stati Uniti hanno cominciato a seguirlo con curiosità e interesse. Tanto che hanno deciso di copiare il format creando l’American Song Contest, che coinvolgerà partecipanti da tutti i 50 Stati Usa, 5 territori americani e il Distretto della Columbia di Washington. I partecipanti si sfideranno per il titolo di Best Original Song. Il festival si svolgerà per la prima volta quest’anno, tra il 21 marzo e il 9 maggio 2022, e sarà trasmesso dalla NBC.